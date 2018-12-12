البابا يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

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أظهر برنامج زيارة البابا فرنسيس المقررة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه سيقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية في فبراير المقبل، وسيزور خلالها أيضا جامع الشيخ زايد الكبير.



وسيقيم البابا القداس داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية في اليوم الأخير من رحلته، إذ يسمح للمسيحيين في كل من الإمارات والكويت بممارسة شعائرهم داخل الكنائس أو المجمعات الكنسية أو في أماكن أخرى بشرط الحصول على تصاريح بإقامة تلك الشعائر، أما في السعودية، والتي يوجد على أرضها أقدس المواقع الإسلامية، فتحظر ممارسة أي شعائر دينية غير إسلامية.



وقال منظمو رحلة الحبر الأعظم، إنه سيكون أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، والتي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم مغتربون.



وسيعقد البابا في جامع الشيخ زايد الكبير، اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.



وزار البابا من قبل مساجد في دول إسلامية مثل تركيا والأردن ومصر وبنغلادش وأذربيجان وفلسطين، مستغلا تلك الرحلات في الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف "باسم الله".