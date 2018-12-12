هل سيتقاضى موظفو البلديات مرتباتهم؟

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في تشرين الأول 2018 وقع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق مشروع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ عن العام 2017 وأحال مشروع المرسوم إلى وزارة المالية، الا أن 700 مليار ليرة لبنانية لم تصل حتى الساعة الى البلديات في كل المحافظات. أزمة تمر بها بلديات لبنان وخصوصا الريفية التي تنتظر أيضا عائدات الخلوي، أزمة تهدد بعدم دفع الرواتب للموظفين.

اتحاد بلديات منطقة جزين عينة عن كل اتحادات بلديات لبنان من شماله الى جنوبه، وبسبب دقة الوضع توجه حرفوش الى وزير المالية علي حسن خليل.

خطوة جديدة سيقدم عليها اتحاد بلديات المناطق للمحافظة على حقوقهم.

للوقوف عند رأي الجهة الرسمية المعنية، حاولنا الإتصال بحسن خليل فلم نلق جوابا مباشرا منه بسبب غيابه عن السمع، ولذلك فللموضوع تتمة.