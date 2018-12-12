باسيل من لندن: لقد حرر شعبنا وقواتنا المسلحة ارضنا من مجموعات داعش والنصرة الإرهابية

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قال الوزير جبران باسيل في كلمته امام مؤتمر لندن للاستثمار الخاص بلبنان :لقد حرر شعبنا وقواتنا المسلحة ارضنا من مجموعات داعش والنصرة الإرهابية وأضاف:

ادعو اصدقاءنا وبالتحديد البريطانيين الى الذهاب ابعد من مجرد شكرنا على استضافة النازحين السوريين والالتزام معنا بشراكة مربحة للطرفين تحمي نسيجنا الاجتماعي وتنوعنا وتشجع بالتالي عودة النازحين الى سوريا بصورة أكيدة ،محترمة دائمة، وتدريجية بعيداً عن الأجندات السياسية.

لا يجب ان يبقى لبنان مجرّد متلقٍّ للازمة الإقليمية والسورية بل يجب ان يصبح منصّة لإعادة إعمار سوريا والعراق والمشرق في الوقت المناسب وسنرحب باستخدامهم لهذه المنصة