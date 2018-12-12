بعد أن قتل شقيقته منذ أشهر وتواريه عن الأنظار.. هذا ما حصل للقاتل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 19/05/2018 وفي محلة المحمرة وداخل منزل ذويه، أطلق المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) النار من سلاح صيد على شقيقته المدعوة: خ. (مواليد 1987) فارداها فورا، وفر إلى جهة مجهولة. وتبين أن أسباب الجريمة عائلية.

وبتاريخ 10/12/2018 تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه في محلة المحمرة.

وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم القتل. وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته".