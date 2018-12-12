نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة يستنكر منع صحافيين من مواكبة وتغطية زيارة الرئيس النمساوي إلى صيدا

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إستنكر نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة الأستاذ جوزيف القصيفي منع صحافيين في مدينة صيدا من مواكبة وتغطية زيارة الرئيس النمساوي إلى المدينة، عصر اليوم، من قبل منظمي الزيارة والطلب منهم مغادرة المكان وعدم الوجود في الأماكن المقرر زيارتها وحتى بالقرب منها.

ودعا النقيب القصيفي كلّ السلطات والهيئات والجهات المعنية لإحترام طبيعة ومهنة الصحافيين والإعلاميين التي تفرض عليهم مواكبة الأحداث سيما وأن من حق الصحافيين في مدينة صيدا كما في كل لبنان من مواكبة الأحداث والأخبار بأنفسهم وعلى هذه السلطات تسهيل مهمتهم وفقا للأصول القانونية المرعية.

وكان النقيب القصيفي تلقى شكوى من عدة صحافيين في مدينة صيدا وضعوه في صورة ما تعرضوا له في هذا المجال من منع وحتى الوجود في الأمكنة العامة المحاذية لأمكنة الزيارة، وأكدوا أنهم أبرزوا بطاقاتهم المهنيّة الصحافية وبطاقاتهم النقابية وعلى الرغم من ذلك تم منعهم من الوجود في المكان والتغطية الإعلامية.