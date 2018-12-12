الهيئة الزحلية: الزحليون والبقاعيون لن يقفوا مكتوفي الايدي ولن يعودوا رهينة لأصحاب المولدات

A + A -

إن الهيئة الزحلية لمتابعة ملف الكهرباء 24/24 تؤكد للزحليين والبقاعيين ولجميع هيئات المجتمع المدني والفاعليات الاقتصادية على انها تتابع بإستمرار عملية التفاوض بين شركة كهرباء زحلة من جهة ووزارة الطاقة وكهرباء لبنان من جهة اخرى, و كان قد لفت الهيئة ما أثير في بعض وسائل الاعلام مؤخرا ً من هواجس في إمكانية عدم نجاح المفاوضات بين الطرفين لهذا يهم الهيئة ان تؤكد على حقيقتين لا ثلاث لهما :



اولا ً: لن يقف الزحليون والبقاعيون مكتوفي الأيدي أمام أي خيار يرجعهم إلى زمن المولدات والإحتكار الذي كان مفروض عليهم.

ثانيا ً: لن نقبل بأي بديل عن شركة كهرباء زحلة التي أمنت الخدمة المميزة مع طاقة 24/24 لزحلة وستة عشر بلدة بوفر وصل الى 40% عن ما يدفعه باقي المواطنين خارج نطاق إمتياز كهرباء زحلة.



لهذا تؤكد الهيئة إستمرار إجتماعاتها يوميا ً لمتابعة المفاوضات الجارية بين المعنيين وهي ستطلع الزحليين والبقاعيين بإستمرار على نتائج هذه المفاوضات مع التحضير لاي تحركات شعبية في حال لزم الامر لاننا نلمس يومياً القلق السائد عند الناس خوفا ً على كهربتهم التي قد تؤخذ منهم وإرجاعهم الى زمن المعاناة وجعلهم من جديد رهينة اصحاب المولدات وشجعهم.