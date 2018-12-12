بعد مشهد نهر البردوني الاسود أمس... وزير الصناعة يتخّد قراره!

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بعد مشهد نهر البردوني الاسود أمس، وإزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الاوراق الصحية ميموزا - صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفنّي في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفين على المصنع وفي محيطه، فتبيّن أن الشركة لا تعمل بالشكل المطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلّفاتها في مجرى نهر الليطاني.



وعلى الاثر، اتّخذ وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال قراراً أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار.



وطلبت الوزارة من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأن المخالفين سيكونون عرضة لاقفال مصانعهم.