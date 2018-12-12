درغام من معراب: سنعمل سويا مع القوات لما فيه مصلحة عكار

A + A -

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في معراب، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام يرافقه المحامي موسى ابراهيم، بحضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب وهبي قاطيشا ومدير مكتبه جان حنا.

ووضع درغام اللقاء في إطار البحث في الأوضاع العامة اللبنانيّة وبعض القضايا الإنمائيّة في منطقة عكار، مشيراً إلى أنه لمس من الدكتور جعجع حرصه الشديد على منطقة عكار التي لها مكانة خاصة في قلبه “واخذنا منه التوجيهات اللازمة للعمل سوياً مع القوّات لصالح هذه المنطقة المحرومة، ففي عكار نعمل من أجل الإنماء وفي بيروت نعمل في السياسة”.

وقال: “كان لي شرف زيارة رئيس حزب القوّات الدكتور سمير جعجع برفقة زميلنا ونائبنا في عكار العميد وهبي قاطيشا الذي أريد شكره وأتمنى أن تستمر هذه الزيارات واللقاءات المشتركة دائماً”.