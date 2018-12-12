الرئيس عون استقبل بحضور الوزير أوغاسبيان وفداً من مؤسسة ايناس ابو عياش ووفد من الطلاب الجامعيين الفائزين في دورة 2018 (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

التقى الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان وفداً من مؤسسة ايناس ابو عياش الخيرية، ومجموعة من الطلاب الجامعيين الفائزين بجائزة المؤسسة للعام 2018 للمشاريع الريادية المبتكرة.

في مستهل اللقاء، ألقت السيدة ابو عياش كلمة اكدت فيها حرص رئيس الجمهورية على الشباب، وعلى بقائهم في لبنان. واضافت: " هذا ما دفعنا فخامة الرئيس الى زيارتكم، لنهديكم مشاريع هؤلاء الشباب الذين ينتمون الى عشر جامعات. نحن في مؤسستنا نطمح الى دعم الشباب الجامعي ليبدأوا الخطوة الاولى في مسيرتهم، وليبقوا في بلدهم وأنتم على رأسه، ويؤمنوا به ، وليقدموا مشاريع مبتكرة. ونحن كمؤسسة ندعمهم بمبلغ مادي ليتمكنوا من الانطلاق.

نشكركم على دعمكم لنا، ونود أن نؤكد لكم ان شباب لبنان ما زالوا يحلمون".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومثنيا على الانجازات التي سجلها المبدعون في عداده، مؤكدا عزمه على العمل على ايجاد فرص العمل للشباب اللبناني. وقال ان اهم الانجازات والاختراعات الانسانية بدأت كاحلام للافراد الذين عملوا على ترجمتها افعالا على الارض، داعيا القيمين على المؤسسة الى تشجيع الشباب وتمكينهم من تحقيق الاختراعات من خلال تأمين الوسائل المتاحة لهم .

واذ لفت الرئيس عون الى ما يعانيه لبنان من عجز في التمويل في ظل ما يمر به من وضع حرج وانقسام سياسي راهن، فانه اشار الى ازمة تشكيل الحكومة التي "بدأنا العمل على حلحلتها على ان تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية اعادة الامور الى استقامتها"، لافتا الى ان لبنان يعول على جيل الشباب الذي هو امل الغد وسيضطلع بمهام ادارة البلاد في المستقبل.

الوزير اوغاسبيان أوضح أن الجامعات المشاركة اختارت افضل خمس مشاريع من بين طلابها للمشاركة في الجائزة، ومن ثم جرى اختيار افضل مشروع من كل جامعة بالتداول مع مؤسسة ابو عياش، وتم تقديم جائزة مالية لصاحبه. واضاف:" نعرف فخامة الرئيس اصراركم على بقاء الابداع اللبناني في هذا البلد. وهذا ما نعمل نحن عليه ايضاً".

وينتمي الطلاب الفائزون إلى الجامعة اللبنانية، وجامعة الروح القدس، والجامعة اللبنانية الاميركية (بيروت وجبيل)، وجامعة بيروت العربية ( بيروت وطرابلس)، وجامعة سيدة اللويزة، وجامعة البلمند. وقاموا في نهاية اللقاء بشرح ابتكاراتهم للرئيس عون، الذين بادر الى تهنئتهم ومصافحتهم فرداً فرداً.