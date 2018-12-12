الحريري من لندن: صحيح ليس لدينا حكومة ولكن سنعمل لنجاح سيدر

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شدد الرئيس المكلف سعد الحريري على ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها تتفاقم بسبب استمرار وجود مليون ونصف المليون من النازحين السوريين للسنة الثامنة على التوالي.





الحريري وفي كلمة له من منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني-البريطاني في لندن تطرق الى ملف تشكيل الحكومة، وقال ممازحا: "موضوع تشكيل الحكومة في لبنان حساس جدا كما ترون"، وأضاف: "صحيح ليس لدينا حكومة ولكن سنعمل لنجاح سيدر".





ورأى الحريري أنه على الرغم من كل الاضطرابات المستمرة، فإن المنطقة تتجه نحو فترة من الاستقرار والنمو والازدهار، قائلا: "نحن جميعا بحاجة إلى الاستعداد لهذه المرحلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية العديدة التي تنتظرنا".