باسيل من لندن: نحن هنا مع الحريري كي نوجه لكم رسالة إيجابية وهي أن تثقوا ببلادنا

A + A -

انطلقت اعمال منتدى الاستثمار اللبناني- البريطاني في لندن، بمشاركة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، الذي ألقى كلمة في المناسبة اكد فيها "ان الشراكة اللبنانية- البريطانية تنطلق من أرضية صلبة من القيم المشتركة المبنية على التعددية والانفتاح والديموقراطية ما يؤدي الى خلق مناخ مساعد للاستثمار والعمل".

وأعلن باسيل ان "لبنان بلد محب للسلام وهو تحمل حروب الآخرين على ارضه، وكان دائما المعتدى عليه وليس المعتدي، وهو طالما احترم القرارات الدولية ويلتزم القرار 1701 ويعمل من اجل السلام والاستقرار".

وشدد على ان "لبنان وطن يضمن الحريات والامن لشعبه وضيوفه، ولو على حساب مصالحه الاقتصادية والاجتماعية".

وقال: " لبنان كان دائما مصدرا للأخبار السيئة، واليوم نحن هنا مع الرئيس الحريري كي نوجه لكم رسالة إيجابية وهي أن تثقوا ببلادنا".



اضاف: "اللبنانيون المقيمون او المنتشرون هم قصص نجاح، ومستوى الصمود الذي اظهروه والقدرة على تحمل الحروب والصعوبات مع اعلى نسبة لجوء ونزوح في التاريخ تفوق 200 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد"، مؤكدا ان "كل ذلك اثبات على قدرة التحدي والتمكن من خلق طاقة ايجابية".