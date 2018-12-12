توم باراك - اللبناني الأصل في "إسكال /لبنان بالدني" عبر OTV وفي الحلقة تقرير خاص عن موقع tayar.org نشأة وتأسيسا

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تتابع الزميلة ريميال نعمة مشوارها في ولاية كاليفورنيا وتطل على كل ما يحيط بهجرة اللبنانيين الى مدينة لوس انجلوس ،واحدة من اكبر مدن ولاية كاليفورنيا، وفي هذه الحلقة تقارير ولقاءات ومقابلات منها تقرير خاص حول مستشار الرئيس الأميركي اللبناني الأصل توم باراك، واطلالة خاصة على مدينة Bell التي يعيش فيها اكثر من 2500 لبناني معظمهم من ابناء بلدة يارون في اقصى الجنوب اللبناني. وفي الحلقة تقرير خاص اعدته الزميلة نعمة عن موقع tayar.org نشأة وتأسيسا

تبث الحلقة هذا الخميس الساعة 8:30 مساء بعد نشرة الأخبار،

تعاد الحلقة الجمعة 6 صباحاً (الثامنة مساء بتوقيت ولاية كاليفورنيا)

و3:30 بعد الظهر،