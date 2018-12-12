مي مخزومي: نعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها حتى يصبح لبنان في المركز الذي يجب أن يكون فيه، لأن شعبه يستحق

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أطلقت مؤسسة مخزومي ومؤسسة "المهندس الصغير" الثلاثاء مشروع "أنقذ لبنان"، Save Lebanon – STEM Program، في مدرسة علي بن أبي طالب، المقاصد. حيث أقيم إحتفال بالمناسبة، تم خلاله عرض المشروع لإدخاله ضمن المنهج الدراسي لطلاب المدرسة، وافتتاح المختبر المُخصص لعلم الروبوتات، لتعليم أسس علوم الروبوتات والطاقة المتجددة، وأهداف التنمية المستدامة.

شارك في حفل الافتتاح الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي، ورئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، ورئيسة "المهندس الصغير" المهندسة رنا شميطلي، ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو، ومديرة ثانوية علي بن أبي طالب السيدة رنا صبيدين، وحشد من الشخصيات والهيئات التعليمية.

استُهلّ الحفل بآياتٍ من الذكر الكريم، تلاها النشيدان اللبناني والمقاصدي. وألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو كلمة قال فيها إن جمعية المقاصد كانت قد باشرت سابقاً بمشروع الطاقة الشمسية، الذي يتلاقى مع مشروع SAVE LEBANON، مشيداً بأهمية هذا العمل التعليمي التربوي المتميز، وهذه المبادرة التي تساهم بخلق جيلٍ متمسز يهتم بالوطن بيئياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وعلمياً، وثقافياً. كما شكر سنو السيدة مي مخزومي لدعمها هذا المشروع، متمنياً النجاح والتوفيق.

كما أعربت مديرة ثانوية علي بن أبي طالب السيدة رنا صبيدين عن سعادتها لتطبيق المشروع داخل الثانوية، لتنمية مهارات الطلاب في وضع حلول للمشاكل، وفهم أهداف التنمية المستدامة، شاكرة السيدة مي مخزومي لرعايتها هذا المشروع معنوياً ومادياً. عقب ذلك تم عرض تقرير مرئي عن الثانوية.

وألقت رئيسة مؤسسة المهندس الصغير المهندسة رنا شميطلي كلمة تحدثت فيها عن مشروع Save Lebanon، لافتة إلى أن الهدف منه تحضير الطلاب قبل دخولهم إلى الجامعة، ليتمكنوا من تحديد تخصصهم، آملةً أن يُعمّم المشروع ليصبح مستداماً في كافة المدارس، من بيروت إلى كل لبنان. وختمت شميطلي قائلةً: لبنان في حالةٍ صعبة جداً، ونسعى من خلال هذا المشروع لوضع الحلول المناسبة. وتم عرض تقرير مصوّر عن تنفيذ المشروع في ثانوية علي بن أبي طالب، تضمن كلمة من التلاميذ المشاركين في المشروع، وصفوا خلالها تجربتهم خلال هذا المشروع، ما تعلموه حتى الساعة، وما يطمحون إليه عبره.

رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ألقت كلمة تحدثّت فيها عن المشروع، معتبرةً أن الهدف واحد والرؤية مشتركة، وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وهو المسار الذي تتبعه مؤسسة مخزومي منذ تأسيسها، لم يكن أوّله تجهيز 30 مدرسة بلوحات طاقة شمسية، ولن يكون آخره مشروع SAVE LEBANON. وقالت مخزومي: نعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها دون استثناء، حتى يصبح لبنان في المركز الذي يجب أن يكون فيه، لأن شعبه يستحق.

واختُتم الحفل بعرض مقطعٍ مصورٍ عن مؤسسة مخزومي، وتسليم درعٍ تقديري من جمعية المقاصد الحيرية للسيدة مي مخزومي، وآخر للمهندسة رنا شميطلي، وجولةٍ في مختبر STEM، تلاها كوكتيل.