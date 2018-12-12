living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مي مخزومي: نعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها حتى يصبح لبنان في المركز الذي يجب أن يكون فيه، لأن شعبه يستحق

12
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلقت مؤسسة مخزومي ومؤسسة "المهندس الصغير" الثلاثاء مشروع "أنقذ لبنان"، Save Lebanon – STEM Program، في مدرسة علي بن أبي طالب، المقاصد. حيث أقيم إحتفال بالمناسبة، تم خلاله عرض المشروع لإدخاله ضمن المنهج الدراسي لطلاب المدرسة، وافتتاح المختبر المُخصص لعلم الروبوتات، لتعليم أسس علوم الروبوتات والطاقة المتجددة، وأهداف التنمية المستدامة.
 
شارك في حفل الافتتاح الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي، ورئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، ورئيسة "المهندس الصغير" المهندسة رنا شميطلي، ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو، ومديرة ثانوية علي بن أبي طالب السيدة رنا صبيدين، وحشد من الشخصيات والهيئات التعليمية.
 
استُهلّ الحفل بآياتٍ من الذكر الكريم، تلاها النشيدان اللبناني والمقاصدي. وألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو كلمة قال فيها إن جمعية المقاصد كانت قد باشرت سابقاً بمشروع الطاقة الشمسية، الذي يتلاقى مع مشروع SAVE LEBANON، مشيداً بأهمية هذا العمل التعليمي التربوي المتميز، وهذه المبادرة التي تساهم بخلق جيلٍ متمسز يهتم بالوطن بيئياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وعلمياً، وثقافياً. كما شكر سنو السيدة مي مخزومي لدعمها هذا المشروع، متمنياً النجاح والتوفيق.
 
كما أعربت مديرة ثانوية علي بن أبي طالب السيدة رنا صبيدين عن سعادتها لتطبيق المشروع داخل الثانوية، لتنمية مهارات الطلاب في وضع حلول للمشاكل، وفهم أهداف التنمية المستدامة، شاكرة السيدة مي مخزومي لرعايتها هذا المشروع معنوياً ومادياً. عقب ذلك تم عرض تقرير مرئي عن الثانوية.
 
وألقت رئيسة مؤسسة المهندس الصغير المهندسة رنا شميطلي كلمة تحدثت فيها عن مشروع Save Lebanon، لافتة إلى أن الهدف منه تحضير الطلاب قبل دخولهم إلى الجامعة، ليتمكنوا من تحديد تخصصهم، آملةً أن يُعمّم المشروع ليصبح مستداماً في كافة المدارس، من بيروت إلى كل لبنان. وختمت شميطلي قائلةً: لبنان في حالةٍ صعبة جداً، ونسعى من خلال هذا المشروع لوضع الحلول المناسبة. وتم عرض تقرير مصوّر عن تنفيذ المشروع في ثانوية علي بن أبي طالب، تضمن كلمة من التلاميذ المشاركين في المشروع، وصفوا خلالها تجربتهم خلال هذا المشروع، ما تعلموه حتى الساعة، وما يطمحون إليه عبره.
 
رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ألقت كلمة تحدثّت فيها عن المشروع، معتبرةً أن الهدف واحد والرؤية مشتركة، وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وهو المسار الذي تتبعه مؤسسة مخزومي منذ تأسيسها، لم يكن أوّله تجهيز 30 مدرسة بلوحات طاقة شمسية، ولن يكون آخره مشروع SAVE LEBANON. وقالت مخزومي: نعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها دون استثناء، حتى يصبح لبنان في المركز الذي يجب أن يكون فيه، لأن شعبه يستحق.
 
واختُتم الحفل بعرض مقطعٍ مصورٍ عن مؤسسة مخزومي، وتسليم درعٍ تقديري من جمعية المقاصد الحيرية للسيدة مي مخزومي، وآخر للمهندسة رنا شميطلي، وجولةٍ في مختبر STEM، تلاها كوكتيل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout