بالصور - إيناس أبو عياش في سجن الأحداث - رومية

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لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبحضور العقيد ماجد الأيوبي ممثلاً اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي، أقامت السيدة إيناس أبو عياش غداءً ميلادياً ونشاطاً ترفيهياً في سجن روميه مع السجناء الأحداث نهار الجمعة 7 كانون الأول 2018، وذلك إيماناً منها بتعزيز سبل التعاون مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وتخفيفاً لمعاناة السجناء الأحداث وتقديم ما يساهم في تأمين جو نفسي مريح لهم وتنويع في نشاطاتهم للخروج بهم من الروتين اليومي داخل السجن في اطار ترفيهي خصوصاً في زمن الميلاد.



بدايةً كان مع النشيد الوطني اللبناني عزفاً حياً مع اوركسترا قوى الأمن الداخلي، وقد تخلل النشاط الميلادي حفلة غنائية أحياها الفنان ناجي الأسطا، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية مثل بديع أبو شقرا وجورج خباز ورولا حمادة وماغي بو غصن وباسم مغنية ووسام صباغ وأندريه ناكوزي والياس الزايك وبسام أبو زيد ورودولف هلال الذين زيّنوا شجر الميلاد مع الأحداث حيث غمرتهم جميعاً فرحة هذا اللقاء في زمن المحبة؛ ومن ثم تناول الجميع الغداء مجتمعين حول مائدة واحدة.



يعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في سجن رومية وتحديداً في سجن الأحداث وقد ترك بصمة مميزة في قلوب النزلاء.