جوزف القصيفي: النائب الشهيد جبران تويني كان مثالًا في ديناميته، مبادرًا ، نخيًا ، وإنسانيًا الى أقصى الحدود

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ادلى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأستاذ جوزف القصيفي بالتصريح الاتي :

في الذكرى الثالثة عشرة لغياب عريس شهداء الصحافة اللبنانية النائب الأستاذ جبران غسان تويني، الذي أسقطته يد الغدر والإرهاب ، نستذكر تلك القامة الوطنية والقيمة الإعلامية، التي تميزت بحضورها وتألقها، وكانت عنوانا للجرأة والرأي الصريح والحرّ يطلقه بكل ثقة ، من دون أن يخشى لومة لائم.

رعى الشهيد تويني مؤسسته والعاملين فيها بأخوة ، محترمًا تركيبتها التعددية ، ومتابعا شؤون كل فرد منهم، متابعته لأفراد أسرته الصغيرة.

كان مثالًا في ديناميته، مبادرًا ، نخيًا ، وإنسانيًا الى أقصى الحدود.

في غيابه الثالث عشر ننحني بخشوع ، ونردد مع المصلين لراحة نفسه : فليكن ذكره مؤبدا...ومخلدًا.