بعد صورة "الموتسيكل"... هذا ما قاله نائب حزب الله!

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شكر النائب ابراهيم الموسوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" لـ "كل الأعزاء،وكلكم أعزاء،أهل وأصدقاء ومعارف، أو الذين رأوا صورتي على الموتسيكل، أشكر ملاحظاتكم ومحبتكم، وكذلك الملاحظة بأني لا أعتمر الخوذة، معكم حق"، مشيراً الى أن "الموقف كان تلقائيا وعفويا، وأردت أن لا أتأخر عّن طلابي".



وشدد على "أنني سأبقى كما كنت، إبن هؤلاء الناس الطيبين ومعهم، شكرا لكم جميعا،إهتماماً وحرصاً".



ونتيجة زحمة السير في بيروت وتأخره عن محاضراته في الجامعة، استقل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أمس دراجة نارية كي لا يتأخر عن طلابه.