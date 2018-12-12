روجيه عازار: الرئيس عون قدّم التنازلات وستبصر الحكومة النور قريباً

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أمل النائب روجيه عازار أن تنجح المبادرة الرئاسية في خرق الجمود الحكومي، لافتا الى ان رئيس الجمهورية قدّم تنازلات عدة أبرزها التنازل عن منصب نائب رئيس الحكومة لصالح القوات اللبنانية كما قام بمساعٍ عدة منها المبادرة التي قادها الوزير باسيل.

عازار الذي نفى عبر صوت لبنان(93.3)، علمه بإمكان تنازل الرئيس عن مقعد وزاري لصالح السنة المستقلين، تحدث عن وجود طروحات عدة أبرزها تشكيل حكومة من اثنين وثلاثين وزيراً.



وردا على سؤال، توقّع عازار أن تبصر الحكومة النور قريباً في ضوء التهديدات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.