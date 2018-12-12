نتنياهو: إذا ارتكبَ حزب الله الخطأ الفادح بمهاجمتنا فسيتلقّى رداً لا يمكنه أن يتخيّله

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فيما واصلت اسرائيل أعمال الحفر والبحث عن أنفاق على الحدود مع لبنان، وأعلنت اكتشاف نفق آخر في مناطق الشمال، قالت إنه «مليء بالمواد المتفجرة والمعدات العسكرية»، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حزب الله» من أنه يُعرّض نفسه لـ»رَد لا يمكنه تَخيّله» إذا شَنّ هجوماً على إسرائيل. وقال: «سنستمر في هذه العملية طالما بقي تهديد أنفاق «حزب الله» ماثلاً».

وأضاف: «إذا ارتكبَ «حزب الله» الخطأ الفادح بمهاجمتنا أو معارضة ما نفعله الآن، فسيتلقّى رداً لا يمكنه أن يتخيّله».

وأشار إلى زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لموسكو «لشرح العملية، مع التذكير بأكبر مقدار ممكن من الوضوح أنّ لإسرائيل الحق والواجب في مكافحة الوجود العسكري الإيراني والتحرك ضد محاولة «حزب الله» شَن عدوان عبر الأنفاق».

إلى ذلك، نشرَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على موقع «تويتر» إتّهم فيها عون والحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، بـ«التَستّر على الإرهاب».

وقال: «المُتَستِّر على الإرهاب كفاعله، والعونَان والحريري يغضّون الطرف». وأضاف: «انّ نصرالله يبني أنفاقه الإرهابية، ويخرق القرار 1701 خرقاً فادحاً، وعلى قادة لبنان منع هذا الخرق فوراً لأنّ «حزب الله» الإرهابي لا يُعِر القوانين الدولية أيّ اهتمام».