عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الأخبار: Qu′ils mangent de la brioche *

عون لـ«التشاوري»: سمّوا وزيراً من خارجكم

البناء: تقدّم نوعي في مفاوضات اليمن... وقائد الناتو ورئيس الأركان الروسي يجتمعان اليوم

مخاوف من تصعيد الوضع الأمني الفرنسي... لتطويق الاحتجاجات

حزب الله: الحل يبدأ بتثبيت حق اللقاء التشاوري... وعون يستقبله اليوم

المستقبل: «المستقبل» تثني على المبادرة الرئاسية وتُراهن على «وعي الجهات المُعرقلة»

عون يستعجل الحل.. و«حزب الله» يستمهل



اللواء: عون يستبق لقاء وفد حزب الله: مبادرتي أو الكارثة

المستقبل تنوّه بمشاورات بعبدا وطي صفحة الرسالة.. و«اليونيفيل» تنقل للمسؤولين «أجواء خطيرة»



النهار: الحرية قدرنا والصحافة رسالتنا



الديار: الحل أصبح بين عون وحزب الله والتنفيذ على الرئيس بري مع الرئيس سعد الحريري

هل يتخلى عون عن النائب السني لتوزير نائب من السنّة الستة وبري يقنع الحريري

عون لم يعد يقبل بالانتظار ويحرك مبادرة ايجابية في البلاد لتأليف الحكومة قبل الانهيار

رئيس الجمهورية سيلتقي اليوم اللقاء التشاوري المؤلف من النواب الستة السنّة

الجمهورية: عصف أفكار .. ولا قرار







the daily star: Four dead, several wounded in attack in Strasbourg

l'orient le jour: Quelles sont les ambitions du Hezbollah dans le prochain cabinet