living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الأول 2018

12
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أبدت مصادر على صلة بالسترات الصفراء في فرنسا مخاوفها بعد عملية ستراسبورغ من قيام المخابرات الفرنسية بتنظيم عمليات مهاجمة لمجموعات تشتبه بعلاقتها بالإرهاب كانت مؤجلة لتجميع المعلومات وتنفيذها بالتدريج ويتمّ تسريعها الآن لخلق مبرّرات أمنية لفرض حالة طوارئ تهدف لخنق حركات الإحتجاج الشعبية ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون بمنع التجمعات والتظاهرات وتستهدف بالإعتقال قادة التحركات تحت باب الإحتياط لضمان الأمن…

 

 

 


المستقبل: يقال

إن سفراء في مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفعوا تقارير إلى حكوماتهم أكدوا فيها أن الوضع تحت السيطرة في الجنوب وأن جميع المسؤولين الرسميين في لبنان جدّدوا التزامه بالقرار 1071.

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
وصف مصدر مطلع المبادرة الحالية بأنها ذات أضلاع ثلاثة أمَّا الباقي فهو من نوع الفولكلور.


لغز
ما تزال ذيول عملية أمنية تلقي بذيولها على الصالونات الدبلوماسية والملحقين، لجهة ظروف حصولها، من النية إلى القرار؟!


غمز
يتعهد وزراء في حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات، تتجاوز ما هو منصوص عليه في تصريف الأعمال

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

تسريب أسماء

اعتبرت جهات سياسية أن تسريب جهاز أمني أسماء المجموعة التي ظهرت ملثمة تحت اسم "شعبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" الى جهات أمنية، يشكل تهديداً لهؤلاء، في حين لم يعمد الجهاز الى فضح أسماء المجموعة...

 

 

أفكار غير مدنية

يقول مصدر وزاري إن الحركة التشاورية الجديدة للرئيس عون جاءت بناء لأفكار حملها اليه مرجع غير مدني..

 

 

تحريم المشاركة في الإعمار

غرّد نائب سوري بأن من رفض دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت لن يحلم بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا....

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout