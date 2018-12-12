أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أبدت مصادر على صلة بالسترات الصفراء في فرنسا مخاوفها بعد عملية ستراسبورغ من قيام المخابرات الفرنسية بتنظيم عمليات مهاجمة لمجموعات تشتبه بعلاقتها بالإرهاب كانت مؤجلة لتجميع المعلومات وتنفيذها بالتدريج ويتمّ تسريعها الآن لخلق مبرّرات أمنية لفرض حالة طوارئ تهدف لخنق حركات الإحتجاج الشعبية ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون بمنع التجمعات والتظاهرات وتستهدف بالإعتقال قادة التحركات تحت باب الإحتياط لضمان الأمن…



المستقبل: يقال

إن سفراء في مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفعوا تقارير إلى حكوماتهم أكدوا فيها أن الوضع تحت السيطرة في الجنوب وأن جميع المسؤولين الرسميين في لبنان جدّدوا التزامه بالقرار 1071.

اللواء: أسرار



همس

وصف مصدر مطلع المبادرة الحالية بأنها ذات أضلاع ثلاثة أمَّا الباقي فهو من نوع الفولكلور.



لغز

ما تزال ذيول عملية أمنية تلقي بذيولها على الصالونات الدبلوماسية والملحقين، لجهة ظروف حصولها، من النية إلى القرار؟!



غمز

يتعهد وزراء في حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات، تتجاوز ما هو منصوص عليه في تصريف الأعمال

النهار: أسرار الآلهة

تسريب أسماء

اعتبرت جهات سياسية أن تسريب جهاز أمني أسماء المجموعة التي ظهرت ملثمة تحت اسم "شعبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" الى جهات أمنية، يشكل تهديداً لهؤلاء، في حين لم يعمد الجهاز الى فضح أسماء المجموعة...

أفكار غير مدنية

يقول مصدر وزاري إن الحركة التشاورية الجديدة للرئيس عون جاءت بناء لأفكار حملها اليه مرجع غير مدني..

تحريم المشاركة في الإعمار

غرّد نائب سوري بأن من رفض دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت لن يحلم بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا....