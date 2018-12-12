اللقاء التشاوري لم يقفل الباب أمام التوافق على تسمية شخصية من خارج النواب الستة

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بينما يلتقي الرئيس عون اليوم عند الرابعة من بعد الظهر اللقاء التشاوري للبحث مع نوابه في إيجاد حل للأزمة، أشارت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» الى أن اجتماع اليوم سيكون بمثابة استماع لما سيطرحه الرئيس عون علينا من أفكار من دون أن يعني ذلك أننا قد نوافق على ما يُسمّى بالحلول التسووية التي تبقينا خارج الحكومة، بيد أن المصادر نفسها لم تقفل الباب أمام إمكانية ان توافق على تسمية شخصية من خارج النواب الستة، قائلة في المبدأ نحن على موقفنا بضرورة تمثيل شخصية من اللقاء التشاوري، لكن الأمور تبقى في خواتيمها وهي رهن الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما أننا كنا قد تبلغنا موقف الرئيس عون عبر الوزير جبران باسيل أنه لن يتخلى عن الوزير السنّي لمصلحتنا.