living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتيلان على الأقل في إطلاق النار في ستراسبورغ!

11
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل شخصين وسقوط 11 جريحاً من جراء إطلاق نار في سوق الميلاد بمدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، والذي يرتاده ملايين السياح كل عام.

وكشفت الشرطة عن تحديدها هوية مطلق النار وهو كان مدرجاً على لوائح الإرهاب ولديه سوابق اجرامية.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى الانتباه إلى الشائعات الكاذبة بشأن الأحداث، طالبة منهم التزام منازلهم. وقد لفتت الشرطة الفرنسية إلى أنّ "دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة"، اما النيابة العامة الفرنسية فصنفت الحادث بالعمل الارهابي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت عن تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث اطلاق ستراسبورغ يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن، متحدثة عن انهاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار.

بينما أكد وزير الداخلية الفرنسية على "تويتر"، أنه يتابع الوضع في مدينة ستراسبورغ من مركز المراقبة في وزارة الداخلية"، وقال: "لقد تحركت قوات الأمن والإنقاذ. لا تنشروا الشائعات واتبعوا توجيهات السلطات".

في المقابل تم اغلاق البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورغ مقراً له بعد تقارير عن إطلاق النار، مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين والصحافيين من مغادرة المبنى.

 

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout