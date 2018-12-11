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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "لبنان".



ماذا تعني عبارة "عصف أفكار" التي استعملها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في القصر الجمهوري.لماذا قال النائب رعد إن هناك أفكارا قابلة للبحث وأخرى غير قابلة للتنفيذ، ولماذا لم يقل إن هناك أفكارا ناجعة.

في المواقف رحبت كتلة المستقبل بجهود رئيس الجمهورية وشددت في الوقت نفسه على صلاحيات الرئيس المكلف بتأليف الحكومة.

كتلة الجمهورية القوية التي استعجلت تأليف الحكومة دعت الى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال في حال تعذر التأليف، وفي الغضون واستنادا الى ما قاله الرئيس نبيه بري فإن الرئيس عون استغنى عن فكرة الرسالة الى المجلس النيابي بعد مشاوراته آملا الوصول الى حلول سريعة في الملف الحكومي.

في الجنوب واصل الإسرائيليون عملية الحفريات عند الحدود وتحدثوا عن نفق ثالث.

وأعلن الرئيس عون في موضوع الأنفاق أنه تبلغ من الإدارة الاميركية أن إسرائيل لن تقوم بعدوان على لبنان مشيرا الى أن لبنان لا يعتزم بدوره القيام بحرب.

وقد قابل رئيس النمسا كلا من الرئيسين عون وبري.

قبل الدخول في مشاورات المسار نحو تأليف الحكومة نبدأ تفاصيل النشرة من محادثات الرئيس النمساوي الذي نصح اللبنانيين باعتماد الهدوء في منطقة لا يرى فيها أفق حلول السلام.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



يوما يعد يوم تصبح مسرحية الانفاق الاسرائيلية المزعومة عند الحدود الجنوبية هزيلة حتى بان منها العظم لا سيما ان لا احداثيات تم تسليمها الى لبنان، وفيما تابع رئيسا الجمهورية ومجلس النواب اليوم الوضع في الجنوب مع قائد قوات اليونيفل الجنرال ستيفانو دالكول اعلن الرئيس نبيه بري الاصرار على تنفيذ القرار 1701 الذي يتعرض لاكثر من مئة وخمسين خرقا اسرائيليا في الشهر الواحد من دون ان يتحدث احد عن ذلك فيما يقولون "هاتو بيت الله لنهده" اذا حصل اي شيء يندرج ضمن اطار الاتهامات ضد لبنان.

دور البطولة الافتراضية الذي يعيشه بنيامين نتنياهو جعله اليوم يهدد برد غير متوقع في حال تمت مهاجمة الكيان الصهيوني وهو العاجز عن الرد على منتقديه في الداخل

في الميدان استقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية الى المنطقة المحادية لميس الجبل وسط استنفار لجنود العدة مع استمرار اعمال الحفر اما اذا فكر العدو بالدخول شبرا واحدا فالدولة اللبنانية بكافة اركانها وجيشها وشعبها جاهزون للمواجهة بحسب ما أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للnbn مطمئنا الى ان الوضع تحت السيطرة والاتصالات تجري على قدم وساق مع اليونيفل وكافة المعنيين لمنع اسرائيل من خرق القرار 1701

في الاحداثيات الحكومية رصد لجولة المشاورات التي بدأها الرئيس عون امس مع كل من رئيسي مجلس النواب والحكومة المكلف واستكملها اليوم بلقاء مع وفد من حزب الله فهل يكنب لها ان تصيب الهدف المرجو منها على ما بدا مصمما على ضرورة نجاح هذه المبادرة معتبرا ان عدم حصول ذلك سيكون بمثابة كارثة.

وفيما لم تتكشف طبيعة المبادرة كشف الرئيس بري عن عملية تبادل افكار متعددة جرت خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية حتى اذا لم تنجح فكرة تنجح الثانية او الثالثة لافتا الى انه بامكان الرئيس عون التوصل الى حلول سريعة.وفيما رحبت كتلة المستقبل بخطوة الرئاسة الاولى كونها تصب في الاتجاه الصحيح.

كان وفد حزب الله يقوم بجلسة عصف افكار بصوت عال مع الرئيس عون الذي سيلتقي غدا اللقاء التشاوري للنواب السنة. اما الرسالة التي كان يعتزم رئيس الحمهورية توجيهها الى مجلس النواب فيبدو انه تم الاستغناء عنها لمصلحة المشاورات الجديدة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



في اليوم الثاني للمشاورات الرئاسية حول تشكيل الحكومة، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:

أولا: بعد لقائه أمس واليوم برئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف ووفد من حزب الله، وعشية اجتماعه بأعضاء اللقاء التشاوري الرابعة من بعد ظهر الغد، يبدو رئيس الجمهورية في موقع المصر أكثر من أي يوم مضى على انجاز التشكيل، وهو صارح اللبنانيين اليوم على هامش استقبال نظيره النمساوي بالقول إن الأخطار أكبر من أن نتحملها، فإما أن تنجح هذه المبادرة أو الكارثة.

ثانيا: اثر استقباله الرئيس النمساوري أيضا، بصيص أمل جديد من الرئيس نبيه بري، الذي رد على سؤال عن احتمال تشكيل الحكومة قبل الأعياد بالقول: ان شاء الله.

ثالثا: اما الرئيس سعد الحريري الذي يستعد غدا للمشاركة في اعمال مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان في لندن، فيستعد لاستئناف المشاورات مع رئيس الجمهورية فور العودة، لرصد التقدم المحرز، وحتى يبنى على الشيء مقتضاه.

رابعا: على هامش العمل الجدي لإنجاز التأليف، مزايدات مستمرة من كل حدب وصوب، تارة تحت عنوان الحرص على الوضعين الاقتصادي والمالي، وطورا تحت عنوان الدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة، مزيادات وعناوين لا طعم لها ولا لون، إلا ملء الوقت الضائع بالثرثرة في زمن الفراغ.

خامسا وأخيرا: تبقى الاخطار الاسرائيلية الدافع الابرز في هذه المرحلة لإنجاز التشكيل، خصوصا وسط ما يتعمد العدو تسريبه الى وسائل اعلام دولية عن اكتشاف انفاق، وسرعان ما يقابل بنفي من اليونيفيل التي تدعو الى التعامل بموضوعية مع الاخبار المطروحة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



بين الحدود الجنوبية والمعضلة الحكومية، تمحورت الحركة السياسية اللبنانية. وبين بعبدا وعين التينة، كان الكلام الذي توحده الاهداف والنوايا حماية للبنان وانقاذا لواقعه.

رئيس الجمهورية استكمل المشاورات الحكومية مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل.

لقاء دل على اهميته الوفد، فهو مفيد وضروري كما وصفته مصادر متابعة، قد اضاء على كثير من النقاط بدءا من الحدودالجنوبية وصولا الى المقترحات الحكومية، وكان نقاش بصوت مسموع كما اشار النائب رعد. طرحت افكار وبدائل وخيارات، فاسقطت افكار ونضجت اخرى، وكل الاحتمالات واردة بحسب المصادر، وللبحث تتمة.

اما ما اورده الرئيس ميشال عون وعلى مسمع الرئيس النمساوي، جزم بوجوب نجاح المبادرة التي قدمها والا سنكون امام كارثة، ونحن نملك رأيا للتوفيق بين كل الاطراف، قال الرئيس عون، على ان قوله غدا سيكون امام اللقاء التشاوري الذي سيزور بعبدا.

اما العنتريات الصهيونية عند الحدود فقد كشف الرئيس عون ان ريعها للداخل الاسرائيلي، مع اعلانه عن مضمون ما ابلغته تل ابيب عبر واشنطن بان ليس لديها نوايا عدوانية في اعمالها الاخيرة، التي لن تتخطى حدود الاراضي الفلسطينية التي تحتلها. فهل ليس لدى الاسرائيلي نوايا عدوانية كما ادعى الاميركي،ام ليس له من قدرة على عمل عدواني يعرف تكلفته جيدا

بمعرفة عين التينة ان لا احداثيات اعطيت للبنان الى الآن حول الادعاءات الاسرائيلية، فيما الخروقات الصهيونية الموثقة للسيادة اللبنانية لم تحرك الساكن الاممي. اما المحرك الحكومي فلا بد ان يصل الى نتيجة قال الرئيس نبيه بري، فالعقل اللبناني دائما خلاق وبالامكان ان يتوصل فخامة الرئيس الى حلول سريعة بحسب الرئيس بري.

وبحسب الارادة الفلسطينية فان مأزق الحكومة العبرية يتفاقم، رصاصات عوفرا اصابت عميقا الامن الصهيوني المثقوب، ودلت على مسار من العمل المقاوم الذي لن يعرف حدودا على طول فلسطين، كل فلسطين.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"



بين النفق المخصص لتعطيل تأليف الحكومة والانفاق على الحدود مع فلسطين المحتلة ثمة بارقة أمل يحاول الرئيس المكلف بثها في حياة اللبنانيين عبر تنظيم مؤتمرات للاستثمار في لبنان، وهو وصل الى العاصمة البريطانية ليرأس وفد لبنان الى منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني الذي يفتتح اعماله قبل ظهر غد.

اما النفق الحكومي بعد مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيبدو أنه لا يزال يحتاج إلى وقت قبل الوصول إلى الضوء في آخره.

فقد أعلن رئيس كتلة حزب الله محمد رعد عن أفكار قابلة للدرس وأفكار مستبعدة، وكان لافتا قوله ان الجلسة كانت عصف افكار بصوت عال مع رئيس الجمهورية. كما علم تلفزيون المستقبل ان النقاش تناول ايضا موضوع الانفاق على الحدود وان الوفد وعد بدراسة بعض الافكار الحكومية مع قيادة حزب الله.

الأهم أن رئيس الجمهورية حذر من أن فشل المبادرة الرئاسية سيضع لبنان أمام كارثة حقيقية، حسب قوله. في حين كشف الرئيس نبيه بري ان المشاورات التي باشرها الرئيس عون تعني انه استغنى عن الرسالة الى المجلس النيابي.

وفي هذا السياق رأت كتلة المستقبل ان رئيس الجمهورية لاعادة فتح الابواب امام نقاش هادئ هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تطوي ما سبقها من دعوات وفتاوى دستورية، وتعيد الحوار السياسي الى جادة الصواب المطلوب الذي لا بديل عنه للوصول الى المخارج الممكنة.

وفي العودة إلى الأنفاق الحدودية، فهي حضرت في بعبدا وكذلك في عين التينة وأيضا في الناقورة، حيث أعلن القائد العام لليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول أنه أطلع الرئيسين عون وبري على التطورات المتعلقة بالأنفاق على طول الخط الأزرق، ووصف الأمر ب "الخطير"، وأبلغهما تحقق اليونفيل من وجود نفقين. والنفق الثالث أعلن الجيش الإسرائيلي عن وجوده.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال جولة على الحدود مع لبنان، توجه إلى حزب الله بالقول إنه في حال قاوم أو قام بالرد على عملية كشف الأنفاق الإسرائيلية، سيستهدف جيش إسرائيل قواته، وهدد بان حزب الله سيتلقى ضربات لم يتخيلها من قبل، حسب تعبيره.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



جملة واحدة أدلى بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بعد لقائه رئيس الجمهورية، كان من شأنها أن تعمق اللغز في موضوع تشكيل الحكومة.

النائب رعد قال :"هناك افكار قابلة للدرس وأخرى مستبعدة "، من دون أن يفصح عما هو قابل للدرس وما هو مستبعد. وما لم يقله رعد تصريحا، جرى تداوله على شكل معلومات، فقد علمت ال LBCI أن الحزب أعاد موقفه المعروف وهو الحوار مع نواب اللقاء التشاوري، أي سنة الثامن من آذار، والإستماع إلى آرائهم، وإلى أين تصل المفاوضات معهم، سيما وأن الحزب أعلن مرات عدة أنه يقبل بما يقبلون به.

تفسير هذا الموقف أن الحزب يقف عند المربع ذاته الحزب يقبل بما يقبل به النواب الستة.النواب الستة يريدون وزيرا منهم الرئيس المكلف يرفض توزير أحد منهم . هم يرفضون، إذا حزب الله يرفض . إذا لا حكومة. عمليا نكون في الحلقة المفرغة . ومع ذلك لا يأس ، وانطلاقا من عدم اليأس فإن رئيس الجمهورية يستقبل غدا نواب اللقاء التشاوري ، ويأتي هذا الإستقبال فيما الرئيس المكلف يرفض استقبالهم، وللتذكير فإن رئيس الجمهورية سبق ان استقبلهم وسبق أن أعلن أنهم مجموعة وليسوا تكتلا، ما يطرح السؤال : هل سيصار إلى سحب اعتبارهم مجموعة والإعتراف بهم على أنهم تكتل في هذه الحال ماذا سيكون عليه موقف الرئيس المكلف .

عند هذا الحد، أين أصبحت مبادرة الوزير جبران باسيل ؟ باسيل والرئيس المكلف ستجمعهما العاصمة البريطانية غدا، في المؤتمر الذي سينعقد في لندن، فهل سيضيف ضباب لندن ضبابا إضافيا على مسار تشكيل الحكومة؟ أم أن بوصلة التأليف صارت في بعبدا وليس في بيت الوسط .

الأمور على حالها على رغم كل الجهود المبذولة، والأنظار إلى بعبدا غدا لاستطلاع ما سيحمله لقاء رئيس الجمهورية مع نواب اللقاء التشاوري .



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



للبحث صلة كلمتان للنائب محمد رعد في قصر بعبدا تختصران المشهد الحكومي من هنا فان المشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية افضت حتى الان الى نتيجتين متلازمتين الاولى صرف النظر مؤقتا على الاقل عن توجيه رسالة الى مجلس النواب بعدما تبين ان السلبيات الناتجة منها اكثر من ايجابياتها اما النتيجة الثانية فاطلاق دينامية حوارية حركت الركود الحكومي لكن لا يبدو ان نتائجها ستتبلور في المستقبل القريب.

توازيا الرئيس الحريري في العاصمة البريطانية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي اللبناني البريطاني وبما ان الوزير باسيل سيشارك في المندى فهذا يعني ان الوضع الحكومي سيبحث بين رئيس الحكومة المكلف ووزير الخارجية على البارد في اجواء لندن.

جنوبا قوات اليونيفل اكدت وجود نفق ثان قرب الخط الازرق في وقت كان لافتا اعلان الرئيس عون ان لبنان على استعداد لاتخاذ بعض التدابير لازالة اسباب الخلاف مع اسرائيل وذلك بعد الحصول على تقرير نهائي للتحقيقات.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



عصف حزب الله بافكاره في بعبدا فظهرت لوى طلائع الحمض النووي الحكومي الذي اما ان يبين التشكيلة قبل الاعياد واما ان ينفجر الديناميت السياسي ونبلغ الكارثة التي استشرفها اليوم الرئيس ميشال عون، وبدا ان القصر عازم على تدارك المحظور اذ تباحث عون اليوم مع وفد الحزب الذي ضم المستشار السياسي الحاج حسين الخليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووفق مصادر المجتمعين فان رئيس الجمهورية طلب المؤازرة من حزب الله والمساعدة على تفكيك الازمة مع ابداء المرونة من الجانب الرئاسي.

فكان رد الحزب ان بداية الحلول تنطلق اولا من الاعتراف بشرعية النواب السنة المعارضين وان يستقبلهم المعنيون وعلى رأسهم فخامة الرئيس وبعد ذلك فان حزب الله لا يملي على النواب خياراتهم والمهم بداية رفع الخظر.

وما ان عاد وفد حزب الله الى ضاحيته مرتاحا الى النقاش والعصف الفكري مع الرئاسة حتى اجرت دوائر قصر بعبدا اتصالا باحد النواب السنة المعنيين بالتواصل وجرى تحديد موعد للقاء التشاوري مع رئيس الجمهورية عند الرابعة من بعد ظهر غد الاربعاء.

والخطوط الساخنة هذه سبقتها تصريحات اكثر سخونة للرئيس ميشال عون اعلن خلالها اننا وجدنا من واجبنا اخذ مبادرة للتوفيق بين جميع الاطراف ويجب ان تنجح المبادرة لانه في حال فشلها ستحل الكارثة متابعا لبنان لا يستطيع تحمل اخطار عدم تأليف حكومة والخطوة الاخيرة لانقاذ التأليف تجري في غياب الرئيس المكلف سعد الحريري لكن مؤتمرا اقتصاديا واحدا في لندن سوف يجمعه وزير الخارجية جبران باسيل والجميع موصول بغروب حكومي واحد يواكب مستجدات العصف والرعد.

في مقابل ليونة الرئاسة وتقربها من الحل عبر التنازل سقط اقتراح توجه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب كما اعلن الرئيس نبيه بري متحدثا عن عقل اللبناني دائما خلاق وبالامكان ان يتوصل فخامته الى حلول سريعة واذا لم تنجح الفكرة الاولى تنجح الثانية او الثالثة كل ذلك على ذمة الرواة اذ ان الحكومة عالقة اليوم على الثالثة التي غالبا ما لا تكون ثابتة.