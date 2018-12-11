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البردوني بالأسود: تحرك سريع لوزير البيئة و القضاء يضع يده على الملف

11
DECEMBER
2018
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هذا ليس مجرورا ولا مصبا لمياه الصرف الصحي، وانما نهر البردواني في زحلة الذي من المفترض أنه يروي مساحات كبيرة من سهل البقاع التي تدخل مزروعاته إلى أي منزل في لبنان. لكن شخصا أو إهمالا ما أدى الى ارتكاب هذه الجريمة بحقه فتحولت مياهه الى سوداء مع رغوة وفقا للكتابين الذي وجههما وزير البيئة طارق الخطيب لمحافظ البقاع كمال ابو جودة والمدعي العام البيئي في البقاع أياد بردان. على الفور تحركت الدائرة البيئية في البقاع بايعاز من وزير البيئة وبالتعاون مع المحافظ وحضر ايضا فريق من المصلحة الصحية في البقاع ومن قيادة المنطقة في قوى الامن الداخلي للكشف على الموقع وأخذ عينة من المياه. لكن على الفور اصدرت مصلحة الليطاني بيانا بعد كشف فريقها حملت فيه شركة ميموزا في بلدة قاع الريم المسؤولية مؤكدة ان الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود وأنه قد تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملونة. اتهام لاقاها فيه رئيس بلدية زحلة
في المقابل يؤكد رئيس بلدية قاع الريم ومدير ميموزا أن مياه معمّله تمر بثلاث مراحل تكرير وهي بيضاء اللون
وبينما يجري تقاذف المسؤوليات وضعت النيابية العامة البيئية يدها على الملف على اعتبار أن تلويث الانهر هو جرم كما صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل. فهل يردع القضاء هذه المرة من تجرأوا على تلويث البردوني مرة باللون الأحمر ومرة باللون الاسود في مرتين سابقتين خلال شهرين، فتكون الثالثة ثابتة؟

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