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ما جديد قضيّة قتل ريا الشدياق في مزيارة؟!

11
DECEMBER
2018
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أرجأت محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين القاضيين: خالد عكاري وزياد الدواليبي وبحضور ممثّل النيابة العامة القاضي سرمد الصيداوي إلى 7 شباط المقبل جلسة استكمال استجواب المدعو "باسل. ح." المتهم بإغتصاب وقتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في أيلول 2017 في مزيارة - قضاء زغرتا.


واستجوبت هيئة المحكمة في جلسة اليوم الشاهدة "م.س." واستكملت استجواب المتّهم بحضور وكيله القانوني مصطفى عكاري فيما حضر عن الجهة المدعية المحامي زياد فرنجية، وقرّرت الهيئة استكمال استجواب المتهم في الجلسة المقبلة للمرافعة.


وكان المتّهم (سوري - مواليد 1991) وهو يعمل ناطوراً في منزل عائلة الضحية في مزيارة دخل إلى المنزل بهدف السرقة الا أنّه فوجِئ بوجود الضحية ريا (26 عاماً) فحاول إغتصابها وحصل عراك بينهما تمكّن الجاني من بعده من الإعتداء عليها وخنقها، وقد أكّد تقرير الطبيب الشرعي وفاتها اختناقاً.

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