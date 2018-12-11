علي شعيب يؤرق جيش الإحتلال

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للصحافي والمراسل الحربي علي شعيب مآثر كثيرة، تتخطى مهمته كمراسل وناقل للخبر، الى رجل بات يؤرق جيش الإحتلال الصهيوني. مراسل «المنار» بات أخيراً، هاجساً لقوات الإحتلال الإسرائيلي، من خلال مرابضته على الحدود مع فلسطين المحتلة، خلال ما أطلقت عليه قوات الإحتلال حملة «درع الشمال»، لكشف أنفاق مزعومة لـ «حزب الله». شعيب الذي يتابع لحظة بلحظة ميدانياً ما يحصل على أرض الجنوب، ويتعقب بكاميرته حركة جنود العدو وآلياته وجرافاته، ولا يملّ من السخرية من جُبنهم، استطاع من خلال هذه المتابعة، أن يسهم في الحرب النفسية ضد العدو عليها في مغامراته غير المحسوبة، واعتداءاته العدوانية. أخيراً، انتشرت صورة لشعيب، حيث يقف في منطقة «كروم الشراقي» (بلدة ميس الجبل).