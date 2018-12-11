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جمعيّة عدل ورحمة وحقوق الإنسان

11
DECEMBER
2018
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نظّمت جمعيّة عدل ورحمة AJEM بالاشتراك مع جمعيّة Right to play نشاطاً رياضياً كاملاً في سجن رومية المركزي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وشارك المساجين بألعاب ونشاطات رياضيّة تتضمن ألعاب فكريّة وجسديّة مثل الركض والتحليل الفكري من خلال تخطّي الحواجز، كما القفز العالي ورمي الكرات الطبيّة وتحمّل القوة والجهد وكرة القدم.


الأيوبي
حضر الاحتفال العقيد الأمير الأيوبي، قائد سرية السجون المركزية، والرائد إيهاب أبي غنام، آمر سجن المحكومين، ومساعده النقيب درويش درويش. أثنى العقيد الأيوبي على أهميّة وضرورة هذه النشاطات الرياضيّة والفكرية والترفيهيّة، التي تسهم في خلق أجواء تأخي ومحبة بين المسجونين. كما تعطي فرصة ومساحة للتلاقي من أجل المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته. وشكر قائد السرية أفراد جمعيّة عدل ورحمة لخدمتهم المتواصلة داخل السجن. وتوجه بالتحية للسجناء الذين شاركوا في هذا اللقاء. أخيراً، طلب من الجمعيّة الاستمرار في تنظيم الاحتفالات والنشاطات التي تعود بالخير على السجناء والعاملين في السجن.


بعقليني
وفيما تسهم الرياضة بتذكير الإنسان بحقوقه والمحافظة على جسده وفكره ونفسيته وحاجاته الأولية الضرورية من مأكل وملبس وحرية وكرامة وقيمة، تحدث رئيس الجمعية، الأب نجيب بعقليني، عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي تزعزع بنية المجتمعات من خلال التعدي على كرامة الإنسان. وحثّ الأب بعقليني أفراد المجتمع على احترام حقوق السجين وكرامته، بالرغم من "الحالات الشاذة التي سببها السجين للمجتمع ولنفسه. وطالب المسؤولين أصحاب القرار بالمحافظة على القوانين والشرائع والمعاهدات، التي تنصّ على المحافظة على قيمة الإنسان، بتأمين له الحقوق البسيطة.

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