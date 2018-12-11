اللبنانية الاولى جالت ونظيرتها النمساوية في المتحف الوطني

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في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس النمساوي الكسندر فان در بيلين وقرينته السيدة دوريس شمايداور للبنان، لبت السيدة در بيلين دعوة اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون لزيارة المتحف الوطني، حيث جالتا في مختلف ارجائه واقسامه واطلعتا على مقتنياته الاثرية والتحف التي تعود لحقبات مختلفة بدءاً من العصر الحجري وصولاً إلى الحقبة العثمانية.

وكانت السيدتان عون ودر بيلين وصلتا الى المتحف عند الثانية والنصف من بعد الظهر، حيث استقبلتهما مديرة المتاحف في لبنان السيدة آن ماري عفيش ومدير عام الآثار السيد سركيس الخوري ورحبا بهما ورافقاهما في الجولة.



وشملت زيارة السيدتين عون ودر بيلين للمتحف مختلف طوابقه حيث تتوزع في ما بينها القطع الأثرية بحسب العصور التي تنتمي إليها، واستمعتا من السيدة عفيش الى شروحات عن الآثار المعروضة فيه التي شملت نواويس ومومياوات وتماثيل خزفية وحلّي على أنواعها مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة والتي اكتشفت في مناطق لبنانية مختلفة كبيروت وجبيل وصور وصيدا ووادي قاديشا.



وابدت السيدة در بيلين اعجابها الكبير بالمتحف والآثار الموجودة فيه معتبرة أن ما شاهدته يروي تاريخ شعب كونه يحتضن الآلاف من التحف والقطع الأثرية المميزة والفريدة من نوعها، مثنية على الجهود التي بذلت من اجل المحافظة عليها اثناء الحرب اللبنانية.