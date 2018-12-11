الرئيس عون بحث مع النائب رعد والحاج خليل مبادرته الحكومية والتقى السفير الخازن. النائب رعد: الجلسة كانت عصف افكار وللبحث صلة

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل التطورات على صعيد تشكيل الحكومة في ضوء مبادرته الاخيرة القاضية بالتوفيق بين كل الاطراف.

وبعد اللقاء، صرح النائب رعد للصحافيين فقال:

"الجلسة كانت للتشاور في الوضع الذي وصلت اليه البلاد. فثمة افكار تطرح هنا وهناك كانت جوجلة فيها للبحث عن المخارج والحلول النافعة من اجل مصلحة البلد. وهناك افكار قابلة للدرس وافكار مستبعدة". اضاف:" ان الجلسة كانت عصف افكار بصوت عال بيننا وفخامة الرئيس وللبحث صلة".

سفير لبنان في الفاتيكان

وكان الرئيس عون التقى سفير لبنان لدى الفاتيكان الدكتور فريد الياس الخازن وعرض معه العلاقات اللبنانية -الفاتيكانية.