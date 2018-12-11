روسيا تتعاون مع " حزب الله" ضد العدو الإسرائيلي؟

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أفاد موقع "ديبكا" الإسرائيلي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بإبلاغه بتفاصيل عملية "درع الشمال" التي تنفذها تل أبيب على الحدود اللبنانية مع الاراضي المحتلة، بعد ادعائها بوجود انفاق لـ "حزب الله".

وحسبما نقل "ديبكا" عن مصادر في جيش الاحتلال فإن مطالبة بوتين هذه جاءت خلال مكالمة هاتفية أجراها الزعيمان السبت الماضي، ووصفتها المصادر بأنها "لم تتسم بأجواء ودية".

ورد نتنياهو بأنه سيرسل وفدا عسكريا إلى موسكو لتقديم التوضيحات المطلوبة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر، قولها إن العسكريين الإسرائيليين ينظرون إلى اجتماعهم المرتقب مع الروس بعين القلق، لاعتقادهم أن تفاصيل "درع الشمال" سيتم تسريبها إلى "حزب الله" وإيران على الفور.