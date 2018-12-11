living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نهر البردوني صار أسود اللون وهذه هي الجهة المسؤولة ( لارا الهاشم )

11
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بين اللونين الأحمر و الأسود ضاع صفاء مياه نهر البرودني الذي يشق عروس البقاع وترتفع على ضفافه المطاعم التي تشكل مقصداً سياحياً. ففي 19-20 تشرين الثاني ال 2018 غطى اللون الأحمر النهر ليعود ويسبح فيه اللون الأسود في 3 تشرين الثاني ال 2018. أما في 11/12/2018 فقد اجتاح اللون الأسود الذي ترافق مع رغوة مياه البردوني وغزت معه هذه الفضيحة مسامع كل اللبنانيين.

منذ ورود الصور والشكاوى من أبناء المنطقة، تحرّك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب. فأرسل كتاباً إلى محافظ البقاع كمال أبو جودة متمنياً عليه متابعة الموضوع، مذكراً بالكتابين السابقين حول تلوّن النهر بالأحمر والأسود، حيث لم تصل التحقيقات بعد إلى خواتيمها. كما أودع نسخة عن الكتاب إلى المدعي العام البيئي في البقاع لإجراء المقتضى. أبو جودة تابع الموضوع مع مصلحة الصحة في البقاع وقيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي والدائرة الإقليمية في البقاع. حضر فريق من وزارتي البيئة والصناعة بإيعاز من وزير البيئة طارق الخطيب بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية وأمن الدولة لمعاينة المكان.

بنتيجة الكشف أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه تبين أن "الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود، وبعد امتناع ادارة الشركة عن السماح لفريق المصلحة باجراء الكشف تم الاتصال بالشرطة القضائية ليصار الى اجراء الكشف في حضورها كما تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملوّنة، علما ان الكشف أثبت ان لون المياه الخارجة من المعمل لونها أسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي.

Tayyar.org اتّصل بمدير معمل ميموزا ورئيس بلدية قاع الريم التي يقع فيها المعمل، وسام تنوري. الأخير استغرب مضمون البيان، وردّ عليه بالقول: "إن الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر معالج ولونه أبيض"، وفقاً للكشف الذي تمّ تحت أعين جميع الأجهزة المعنيّة. إلا أن الكشف عينه أظهر أن أحد مجاري الصرف الصحي في قاع الريم مكسور إضافة إلى ظهور اللون الأسود في أحد مجاري المياه السطحية. ويضيف تنوري أن المياه الصناعية الخارجة من مصنعه تخضع لثلاث مراحل من التصفية من بينها مصفاة رمل تم تركيبها تحت إشراف وزارة البيئة.

أما عن امتناع إدارة المعمل عن السماح لفريق المصلحة بإجراء الكشف، ينفي تنوري ذلك، مؤكّدا أنه لم يكن موجوداً وأن فور اتّصال الموظّف المسؤول به سُمح للفريق بالدّخول.

وفي إطار تبرئة معمله من هذا التلوث الذي غطّى النهر يؤكد رئيس بلدية قاع الريم أن مجاري المياه الشتوية في المنطقة عمرها أكبر من عمر البلديات ومعظمها متهالك. ومع نشوء البلديات عملت الأخيرة على تجديد بعض البنى التحتية فيما تمّ تلزيم الخطوط الرئيسية من قبل مجلس الإنماء والإعمار الذي من المفترض أن ينجز إمدادات قاع الريم وحزرتا العام المقبل. لكن بكافة الأحوال يؤكد تنوري ل Tayyar.org أن في حال تبيّن أن اللون الأسود في النهر مفتعل، فإنه مستعدّ للتعاون مع المؤسسات المختصة.

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة يعتبر في حديث ل Tayyar.org أن لا يزال من المبكر تحديد المسؤوليات ولو أنه لن يتم التهاون مع أي جهة كانت متى ثبتت مسؤوليتها. فتحليل العيّنات التي تمّ استخراجها من قبل الإدارات المعنيّة يحتاج إلى وقت لتحديد نوعية الملوث، إذا كانت مادة كيميائية أم نابعة من مجاري صرف صحي، كما أن التحقيقات لا تزال في بداياتها لتحديد المصدر الجغرافي، وسط تداخل البنى التحتية في لبنان.

المحامي العام البيئي في البقاع أياد بردان وضع يده على ملف تلويث البردوني ويبقى أمل المواطن اللبناني أن يحصل ولو لمرّة على أدنى حقوقه وهي محاسبة من يشوّه طبيعته ويفتك بصحّته ويلوّث مياهه بصورة أنانيّة، مهما علا شأن هذا المرتكب. فقتل الطبيعة جريمة تضاهي قتل الإنسان.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout