نهر البردوني صار أسود اللون وهذه هي الجهة المسؤولة ( لارا الهاشم )

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بين اللونين الأحمر و الأسود ضاع صفاء مياه نهر البرودني الذي يشق عروس البقاع وترتفع على ضفافه المطاعم التي تشكل مقصداً سياحياً. ففي 19-20 تشرين الثاني ال 2018 غطى اللون الأحمر النهر ليعود ويسبح فيه اللون الأسود في 3 تشرين الثاني ال 2018. أما في 11/12/2018 فقد اجتاح اللون الأسود الذي ترافق مع رغوة مياه البردوني وغزت معه هذه الفضيحة مسامع كل اللبنانيين.

منذ ورود الصور والشكاوى من أبناء المنطقة، تحرّك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب. فأرسل كتاباً إلى محافظ البقاع كمال أبو جودة متمنياً عليه متابعة الموضوع، مذكراً بالكتابين السابقين حول تلوّن النهر بالأحمر والأسود، حيث لم تصل التحقيقات بعد إلى خواتيمها. كما أودع نسخة عن الكتاب إلى المدعي العام البيئي في البقاع لإجراء المقتضى. أبو جودة تابع الموضوع مع مصلحة الصحة في البقاع وقيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي والدائرة الإقليمية في البقاع. حضر فريق من وزارتي البيئة والصناعة بإيعاز من وزير البيئة طارق الخطيب بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية وأمن الدولة لمعاينة المكان.

بنتيجة الكشف أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه تبين أن "الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر، غير معالج ولونه اسود، وبعد امتناع ادارة الشركة عن السماح لفريق المصلحة باجراء الكشف تم الاتصال بالشرطة القضائية ليصار الى اجراء الكشف في حضورها كما تبين وجود محاولات لتشويه مصدر التلوث من قبل المعمل من خلال رمي مواد ملوّنة، علما ان الكشف أثبت ان لون المياه الخارجة من المعمل لونها أسود قبل ظهور المادة السوداء في مجرى الصرف الصحي.

Tayyar.org اتّصل بمدير معمل ميموزا ورئيس بلدية قاع الريم التي يقع فيها المعمل، وسام تنوري. الأخير استغرب مضمون البيان، وردّ عليه بالقول: "إن الصرف الصناعي لمعمل ميموزا والذي يصب في النهر معالج ولونه أبيض"، وفقاً للكشف الذي تمّ تحت أعين جميع الأجهزة المعنيّة. إلا أن الكشف عينه أظهر أن أحد مجاري الصرف الصحي في قاع الريم مكسور إضافة إلى ظهور اللون الأسود في أحد مجاري المياه السطحية. ويضيف تنوري أن المياه الصناعية الخارجة من مصنعه تخضع لثلاث مراحل من التصفية من بينها مصفاة رمل تم تركيبها تحت إشراف وزارة البيئة.

أما عن امتناع إدارة المعمل عن السماح لفريق المصلحة بإجراء الكشف، ينفي تنوري ذلك، مؤكّدا أنه لم يكن موجوداً وأن فور اتّصال الموظّف المسؤول به سُمح للفريق بالدّخول.

وفي إطار تبرئة معمله من هذا التلوث الذي غطّى النهر يؤكد رئيس بلدية قاع الريم أن مجاري المياه الشتوية في المنطقة عمرها أكبر من عمر البلديات ومعظمها متهالك. ومع نشوء البلديات عملت الأخيرة على تجديد بعض البنى التحتية فيما تمّ تلزيم الخطوط الرئيسية من قبل مجلس الإنماء والإعمار الذي من المفترض أن ينجز إمدادات قاع الريم وحزرتا العام المقبل. لكن بكافة الأحوال يؤكد تنوري ل Tayyar.org أن في حال تبيّن أن اللون الأسود في النهر مفتعل، فإنه مستعدّ للتعاون مع المؤسسات المختصة.

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة يعتبر في حديث ل Tayyar.org أن لا يزال من المبكر تحديد المسؤوليات ولو أنه لن يتم التهاون مع أي جهة كانت متى ثبتت مسؤوليتها. فتحليل العيّنات التي تمّ استخراجها من قبل الإدارات المعنيّة يحتاج إلى وقت لتحديد نوعية الملوث، إذا كانت مادة كيميائية أم نابعة من مجاري صرف صحي، كما أن التحقيقات لا تزال في بداياتها لتحديد المصدر الجغرافي، وسط تداخل البنى التحتية في لبنان.

المحامي العام البيئي في البقاع أياد بردان وضع يده على ملف تلويث البردوني ويبقى أمل المواطن اللبناني أن يحصل ولو لمرّة على أدنى حقوقه وهي محاسبة من يشوّه طبيعته ويفتك بصحّته ويلوّث مياهه بصورة أنانيّة، مهما علا شأن هذا المرتكب. فقتل الطبيعة جريمة تضاهي قتل الإنسان.