بالصور: حزب الله نظم الأمسية الميلادية الثالثة في بازيليك سيدة المنطرة في مغدوشة

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بمناسبة ميلاد السيد المسيح ومولد الرسول الأكرم(ص) وبرعاية راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي بشارة الحداد والتعاون مع بلدية مغدوشة ووقفها نظم حزب الله الأمسية الميلادية الثالثة في مسرح قاعة جورج يونان في بازيليك سيدة المنطرة في مغدوشة حيث احيت أوركسترا شمس الحرية بقيادة المايسترو علي باجوق أمسية الريسيتال الميلادي بعنوان (رسل المحبة ) حضرها البطريرك السابق لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك صاحب الغبطة غريغاريوس الثالث لحام، عضو تكتل التغيير والإصلاح النائبين سليم خوري وميشال موسى، ممثل النائب د.أسامة سعد د.خالد الكردي،ممثل النائب زياد أسود الأستاذ جورج موسى،المطران ايلي الحداد، ممثل المطران العمار المونسنيور مارون كيوان ،قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد جميل سيقلي ، العقيد عصام قسطنطين ممثلا مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادة،قائمقام مرجعيون الأستاذ وسام حايك،أمين سر محافظة الجنوب الأستاذ نقولا أبو ضاهر ممثلا المحافظ منصور ضو، مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ، وعدد من رجال الدين المسلمين والمسيحين وممثلين عن القوى الامنية والعسكرية والحزبية والفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير وفرق كشفية وحشد من بلدة مغدوشة وابناء المنطقة حيث عزفت وأنشدت الفرقة 10 مقطوعات موسيقة وإنشادية حول المناسبتين.

المطران حداد استهل الامسية بكلمة وجه فيها التحية للمقاومة ولممثلي حزب الله الشيخ زيد ضاهر وحسين السارجي ولأوركسترا شمس الحرية قيادة وافرادا" على مبادرتهم في احياء هذه المناسبة وأضاف قائلا:"ياتي الاخوه في حزب الله ليعبروا عن فرحهم بمولد المسيح و يقاسمونا فرحنا ايضا هذا المشهد الذي بدأ في لبنان في عيد البشاره الذي اصبح عيدا وطنيا يلتقي الجميع حوله ، كما شكر المطران حداد رئيس بلديه مغدوشه و كهنه البلده.

مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر قال في كلمته: "للسنة الثالثة على التوالي ننظم هذا الحفل المميز بشكله ومضمونه فهو مشترك بين حزب الله وبلدية مغدوشة ووقفها وبرعايةٍ كريمةٍ من صاحب السيادة المطران حداد.اما مضمونه فهو حكايات وقصص لا تنتهي عن رسل شكلوا برسالاتهم قيم الانسانية ورسخوها في قلوب الانام لتنساب في وجدان المستمع الحانا واناشيد وتراتيل تعزفها انامل اصحابها لديهم الايمان الراسخ بهذا التواصل والتعاون والتفاعل فيما بيننا فنحن في حزب الله لن ننظر يوماً الى شكل التواصل مع اخوننا المسيحيين بشكله البروتوكولي او الفولكوري ابداً بل اردناه تواصل صادقاً فاعلاً حقيقاًومنتجاً واثبتت الايام ذلك واستطعنا ان ننسج علاقة متينة وقوية ومبنية على الصدق والاحترام المتبادل والعمل المخلص للجانبين اعطى ثماره وكان عنوانه خدمة الناس في كل المجالات وهذا كله تؤكده فعاليات المنطقة قبل جهازنا العامل في هذا المجال وعلى راسه الاخ الحاج حسين السارجي الذي يعمل بجد واخلاص وبشكل يومي على على تعزيز العلاقة والتواصل مع كافة الشخصيات والفعاليات المسيحية ويعطي مثالاً قيماً ومصداقاً لقول الامام علي بن طالب (ع): الناس صنفان اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ونحن مصممون على المضي معكم في هذه العلاقة الصادقة.

بعدها استهلت أوركسترا شمس الحرية الحفل الانشادي بالنشيد الوطني اللبناني ثم قدمت رسائل انشادية تحاكي ولادة السيد المسيح(ع) والسيدة مريم العذراء(ع) والنبي محمد(ص) وليلة الميلاد.



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