وفد من جامعة الروح القدس في أوكرانيا

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في إطار مشروع المجاعة المعنون "المجاعة الكبرى: نتائجها على الشعب اللبناني والأوكراني"، الذي أطلقته كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك بالتعاون مع السفارة الأوكرانية بتمويل من شركة جرجي دكاش وأولاده، شارك وفد من كلية العلوم الزراعية والغذائية مؤلف من الدكتورة لارا حنا - واكيم عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية، والدكتور عفيف عبد النور، رئيس لجنة الدكتوراه في الكلية، في المنتدى الدولي للذكرى السنوية الخامسة والثمانين للمجاعة الأوكرانية (Holodomor) الذي انعقد مؤخرًا على مدى ثلاثة أيام في كييف - أوكرانيا.



في اليوم الأول، شارك الوفد اللبناني في افتتاح المنتدى الدولي بحضور سعادة نائب رئيس الوزراء الأوكراني السيد Stepan Kubiv ومعالي وزير الثقافة الأوكراني السيد Yevhen Nyshchuk وسعادة السفير اللبناني في أوكرانيا السيد علي ضاهر وسعادة السفير الأوكراني في لبنان السيد Ihor Ostash.



من بعدها قام الوفد اللبناني بزيارة الجامعة الوطنية للحياة والعلوم البيئية في أوكرانيا (NUBiP). عقد على أثرها اجتماع مع رئيسها الوزير السابق للثقافة والعلوم البروفسور Stanislav M. Nikolaienko، بحضور الدكتور Vadym A. Tkachuk، نائب رئيس الجامعة للعمل التربوي والبيداغوجي والنشاط الدولي والتنمية. هدف هذا الاجتماع إلى تجسيد مذكرة التفاهم بين الجامعتين، حيث قدّم الطرفان برامجهما ومصالحهما الأكاديميّة والبحثيّة، بغية تطوير المشاريع المشتركة، سيّما فيما يتعلّق ببرنامج الطب البيطري.



في اليوم الثاني، كان للدكتور عفيف عبد النور عرضاً علمياً حول المجاعة الكبرى في جبل لبنان (1915-1918) سلّط الضوء فيه على الخلفية التاريخية لهذه الإبادة الجماعية وعلى آثار هذه الكارثة البشرية، وقد أظهر المشاركون اهتمامًا واضحاً بالدراسة وبالنتائج العلمية التي سوف تنشر لاحقاً.



وكان للدكتورة Olesia Stasiuk دعوة الوفد اللبناني إلى المتحف الوطني "Holodomor Victims Memorial" استهلّت بفيلم وثائقي قصير عن الإبادة الجماعية الأوكرانية



(1932-1933) الذي يظهر قساوة الحياة التي عانى منها الأوكرانيون، ثم جولة في مختلف أنحاء المتحف الذي يضم أسماء ضحايا المجاعة.

ودُعي الوفد إلى حضور حفل الأوبرا الوطنية الأوكرانية برعاية وزير الثقافة السيدYevhen Nyshchuk، وسعادة السفير الأوكراني في لبنان السيد Ihor Ostash.



وفي اليوم الثالث، عقد المنتدى الدولي تحت عنوان " أوكرانيا تتذكر! العالم يعترف!" في مجمع المتحف الثقافي الوطني “Mystetskyi Arsenal” في كييف للإحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين للمجاعة الأوكرانية بحضور ومشاركة الرئيس الأوكراني السيد Petro Poroschenko ورؤساء عدة دول، بالإضافة الى ممثلين رسميين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي وبولندا وسلوفاكيا وغيرهم، حيث كانت مشاركة لافتة للوفد اللبناني برئاسة سعادة النائب السيد بلال عبد الله و سفيري لبنان وأوكرانيا.



ثم دعا الرئيس الأوكراني جميع الحاضرين الذي ضمّ، بالاضافة الى وفد الجامعة، سفيري أوكرانيا ولبنان وسعادة النائب السيد بلال عبد الله للمشاركة في قداس إحتفالي وإضاءة شمعة عن روح الضحايا الأوكرانيين الذين قضوا في الإبادة الجماعية في المتحف الوطني "Holodomor Victims Memorial".



وقام السفير اللبناني في نهاية هذا اليوم بتنظيم مأدبة عشاء على شرف الوفد اللبناني بمشاركة سعادة النائب السيد بلال عبدالله وسعادة السفيرين السيد Ihor Ostash والسيد علي ضاهر وعدد من رجال أعمال الجالية اللبنانية في أوكرانيا.