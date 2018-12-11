كنعان وصل الى لندن: مؤتمر دعم الاستثمار تجديد لالتزامات المجتمع الدولي وتأكيد للثقة

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وصل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في مؤتمر "دعم الاستثمار في لبنان" الذي ينعقد غداً الاربعاء بمشاركة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزراء ونواب من بريطانيا ولبنان وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وممثلين عن القطاعين الخاص والعام فيها.

واعتبر كنعان الذي ستكون له كلمة عن سيدر والاصلاحات ان "انعقاد المؤتمر يشكّل دليلاً على اعادة تجديد الالتزامات المتبادلة بين لبنان والمؤسسات الدولية"، لافتاً الى ان "المنتدى يأتي ليشكل رافعة لكل الالتزامات التي وضعها "سيدر" واعطاء الصورة الحقيقة لما أنجزناه تشريعياً من قوانين تتضمن اصلاحات وتطوير البنية التحتية التشريعية اللبنانية ليفعّل لبنان مكانته كمكان جدّي ومناسب للاستثمار والتوظيف".