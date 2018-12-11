رئيس الجمهورية: لبنان حريص على القرار 1701 ويرفض اي ممارسات يمكن ان تؤدي الى توتير الوضع

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الرئيس عون عرض مع الجنرال دل كول والسفير الفرنسي الوضع في الجنوب





ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائد القوات الدولية الجنرال ستيفان دل كول الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 انطلاقا من حرصه على المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ورفضه اي ممارسات يمكن ان تؤدي الى توتير الوضع على الحدود .

واكد الرئيس عون على ان لبنان بلد محب للسلام ويعمل من اجل ترسيخه على رغم الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد الرئيس عون على التعاون والتنسيق القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب، وعلى اهمية الاجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والدولي لمواجهة اي محاولات تستهدف امن الجنوبيين وسلامتهم.

واكد الرئيس عون للجنرال دل كول ان لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الانفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وكان الجنرال دل كول، اطلع الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره المستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر، وعدد من معاوني القائد الدولي التطورات الاخيرة عبر الحدود في ضوء عمليات الحفر التي بدأتها القوات الاسرائيلية الاسبوع الماضي.

سفير فرنسا

والاوضاع في الجنوب كانت ايضا محور البحث بين الرئيس عون والسفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الذي اجرى مع رئيس الجمهورية جولة افق تناولت التطورات السياسية الاخيرة، والوضع على الحدود ومسألة الانفاق. كما تناول البحث الوضع الحكومي والعلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها.