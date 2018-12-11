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درغام: نأمل حلحلة العقد والتوصل الى حكومة منتجة قبل الأعياد

11
DECEMBER
2018
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أكد نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام خلال مقابلة عبر إذاعة "صوت لبنان"، أن المطلوب اليوم من كل الأفرقاء ملاقاة الطرف الآخر الى منتصف الطريق للتمكن من حلحلة العقد والتوصل الى تشكيلة حكومية تكون منتجة وفاعلة، مؤكدا أن بقاء الوضع على ما هو عليه لجهة تمسك كل فريق بمطالبه لن يؤدي الا الى مزيد من التأزم.
 
وأضاف درغام: "ان فخامة الرئيس عون بحال لجأ لتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، فهذا الأمر لا يستهدف الرئيس المكلف، فالرئيس الحريري شريكه الاول في الحكم، ومقاربته للرسالة شبيهة باستخدامه في نيسان 2017 صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور، يومذاك لم يكن اللجوء الى هذه الصلاحية اعتداء على رئيس المجلس وعلى المجلس بالذات، مقدار ما انطوت على تشجيعه على الذهاب الى قانون جديد للانتخاب، كذلك الامر بالنسبة الى الفقرة 10 في المادة 53".
 
وحول سؤال عن إمكانية خلط أوراق واعادة توزيع الحقائب، أكد درغام "أن التركيز اليوم هو على إيجاد صيغة مقبولة من الجميع للتوصل الى حكومة منتجة، ونحن نعلق  آمال كبيرة حول تحرك الرئيس والأجواء مشجعة وعلينا أخذ الأمور بإيجابية لعلنا نصل الى حكومة قبل الأعياد".
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