هيئة قضاء زغرتا تفتتح معرضها الميلادي

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بحضور معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية د. بيار رفول ورؤساء بلديات وفعاليات إضافة الى وفد شبابي من حركة الاستقلال على راسه الآنسة شانتال شحادة ممثلةً سعادة النائب ميشال معوض افتتحت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر معرضها الميلادي، والذي تميّز هذه السنة بالاشغال الحرفية القروية والمونة اللبنانية دعما للانتاج المحلي. خلال الافتتاح كان للوزير رفول كلمة أثنى فيها وشكر للهيئة اهتمامها بالنتاح المحلي،

وشدد على أهمية الشعور بالمحتاج ليس في زمن الميلاد فقط بل دائما، معتبرا أن الميلاد هو عيد التجدد بالروح، عيد العطاء والفرح الداخلي، معتبرا ان على التيار مسؤوليات جمّة ليس اقلها الاهتمام بحاجات الناس الانمائية، واعدا بمستقبل افضل بوجود فخامة الرئيس ميشال عون، المصمم على بناء دولة عصرية، بعيدة كل البعد عن المحسوبيات والفساد. مهما حاول المعرقلون، فميلاد الوطن آت حتما.

يستمر المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ولغاية مساء الاحد ١٦ كانون الاول.