بين "الجديد" ونائب "أمل".. هذا ما حصل!

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استدعت مقدّمة نشرة الأخبار المسائيّة في قناة "الجديد" ردًا من النائب هاني قبيسي، عبر حسابه على "تويتر".



فقد أوردت القناة في المقدّمة الإخباريّة ما يلي: "سطّر رئيس الجمهورية مذكرة احضار سياسية للرئيسين نبيه بري وسعد الحريري الى قصر بعبدا.. بدعوى العبث بالأمن الحكومي ويتجه الرئيس ميشال عون إلى التوسع في التحقيق واستدعاء الأقطاب السياسية للتشاور في الأزمة وسبل معالجتها واحتمال التوجه إلى مجلس النواب ومدى مفاعيل هذه الخطوة لكن هذا التشاور بدوره لن ينقل البلاد الى ضفة التأليف العاجل ما لم يبادر الرئيس نفسه الى التنازل عن حصة وزارية تسند الى سنة المعارضة".



وردّ قبيسي قائلاً: "قناة الجديد، اذا اجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري سعيًا لحلّ مشكلة تأليف الحكومة تسمّيها الجديد مذكرة إحضار سياسية"، معتبرًا أنّها "رغبة في استمرار الخلاف".



فما كان من مديرة الأخبار في "الجديد" مريم البسّام إلا أن ردّت بالقول: "إنو ع اساس هني سمن ع عسل ونحنا عم بنفّرق العشاق!! هدّي البال ابو حسن، توصيف سياسي هيدا، ابيحرزش اتهام بتغذية النعرات السياسية".