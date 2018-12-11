بالتفاصيل - لبنان تحت تأثير العاصفة.. وتساقط للثلوج!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه يبدأ تأثير المنخفض الجوّي على لبنان وسوريا اعتباراً من صباح الثلاثاء ويتحوّل مع تقدم الساعات الى عاصف بسبب اشتداد سرعة الرياح بخاصة بعد الظهر ولغاية ظهر الأربعاء.



تتقدّم الأمطار بشكل تدريجي ظهر الثلاثاء نحو المناطق اللبنانية والساحل السوري وتصبح غزيرة في ساعات المساء مع عواصف رعدية ويستمر الوضع خلال نهار الأربعاء وتتساقط الثلوج على 1700/1800 متر.

طقس يوم الأربعاء ممطر بامتياز مع عواصف رعدية وسرعة رياح تلامس قبل الظهر 75 كلم في الساعة المناطق الساحلية والجبلية بينما تلامس في شمال البلاد وجنوب سوريا 85 كلم في الساعة وتشتد على الجبال العالية لتلامس 100 كلم في الساعة.

أمطار غزيرة في طريقها نحو لبنان تتفاوت كمّياتها بين الساحل والجنوب والبقاع، فالحصة الأولى ستكون بين الساحل السوري(اللاذقية وطرطوس وجبلة)، طرابلس وجبيل والبترون وشكا وجونية وبيروت وصيدا والجبال الغربية المطلة على البحر، (امطار بين 60 و 110مم)

أمّا الحصة الثانية فتكون للجنوب ومرجعيون وبنت جبيل والنبطية والبقاع (امطار بين 30 و 60 مم).

يبدأ تساقط الثلوج بعد ظهر الثلاثاء على الجبال التي تتراوح بين 2100 و 2200 ويتدنى ليلاً وفجر الأربعاء الى 1700/1800 متر.

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 19/15

على الجبال 1200 متر: 9/5

البقاع:10/6

الرطوبة: 95%

الضغط الجوّي: 1016hpa