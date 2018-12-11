living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطة إسرائيل: تكثيف «النضال السياسي» ضد حزب الله

11
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


يحيى دبوق -

التحريض المرافق لـ«الأعمال الهندسية» التي ينفذها جيش العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، للبحث عمّا قيل إنه أنفاق، لم يؤدّ إلى النتيجة المأمولة إسرائيلياً من الجانب اللبناني. هذا دفع تل ابيب، في اليومين الماضيين، إلى محاولة «ترميم» هذا الفشل عبر إطلاق تهديدات شارك فيها عدد من الوزراء الاسرائيليين.

لكن هذه التهديدات جاءت ربطاً بالحرب، إن وقعت مع لبنان، وليس بالأنفاق نفسها. وهي تهدف، كما يبدو، الى إقلاق الداخل اللبناني، في موازاة الحديث المفرط عن الأنفاق، ومن دون أي التزام إسرائيلي فعلي بها (التهديدات).


رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، على غرار مواقفه منذ بداية الحديث عن الأنفاق الحدودية، استمر في الابتعاد عن التهديدات العسكرية والأمنية، وركز على ضرورة تضافر الجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد حزب الله. وأشار الى أن إسرائيل تهدف الى اغتنام حقيقة اكتشاف «أنفاق حزب الله الإرهابية» لتكثيف «النضال السياسي» الرامي الى فرض عقوبات اقتصادية أشد على هذه المنظمة وعلى إيران.


ما لم يرد على لسان نتنياهو، في المنحى التنفيذي لاستخدام سردية الأنفاق و«النضال السياسي»، ورد على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس. الأخير انتقد القيادة السياسية والعسكرية اللبنانية لتقاعسها في مواجهة حزب الله رغم الكشف عن الأنفاق، وشمل انتقاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مطلقاً تهديدات بتدمير لبنان عبر صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

في تهديدات إسرائيل في اليومين الماضيين، وامتناعها في الوقت نفسه عن التسبب بأي احتكاك، بما في ذلك تراجعها في أحداث نقطوية على الحدود، يبدو واضحاً أن منسوب التهديد المرتفع يستبطن خشية إسرائيلية، ومحاولة لمنع أي احتكاك إبان الفترة الزمنية المقرر أن تستمر خلالها «الأعمال الهندسية» على طول الحدود. فالعدو أعلن أن ذلك قد يستغرق أشهراً، مع الإقرار بصعوبات ميدانية وجغرافية. وخلال هذه المدة الطويلة، هناك خشية من تعرض وحدات التنقيب والقوات التي تعمل على حمايتها لاحتكاك يفضي إلى خسائر في الجانب الإسرائيلي، أو لتجمعات مدنية مضادة لإسرائيل على الحدود بدأت تتسرب أحاديث حولها، ما يعني انقلاب المشهد الميداني والسياسي رأساً على عقب، وبما لا يمكن للقيادة الإسرائيلية تحمله. أما سيل التهديدات، فيأتي في خدمة المنع الاستباقي الوقائي لأي تطور في هذا المجال.


في رواية الأنفاق وسياقها، يبدو لدى إسرائيل قدر من الأمل بالتوازي مع قدر من ترقب الفشل في الدفع الى تبني مطالبها وقيام طرف ثالث بمواجهة حزب الله. وفي الاستخدام المفرط لسردية الأنفاق، يبدو، أيضاً، أن القيادة الإسرائيلية مندفعة حتى النهاية في إحداث الجلبة و«تجربة» ما جُرّب في الماضي، إن لجهة الرهان على نتائج التحريض في الداخل اللبناني أو لجهة الدفع لتغيير مهمة اليونيفيل للاحتكاك، أو للضغط الخارجي على لبنان. لذلك، يبدو أن مسار الأنفاق واستمرار الصراخ الاسرائيلي حوله سيمتدان طويلاً، وعلى اللبنانيين توقع المزيد من الصراخ الذي يُقدّر أن تتبدّل تلويناته وحدة نبرته مع مرور الوقت، خصوصاً أن إسرائيل تعتبر، كما ورد على لسان عضو المجلس الوزاري المصغر يوفال شتاينتس، أن عملية «درع الشمال» (أي كشف الأنفاق واستخداماتها) تأتي في سياق المعركة التي تقودها لمنع التعاظم (العسكري) لسوريا ولبنان (حزب الله) وإيران. وهذا يعدّ تحميلاً للواقع ما لا يحمل.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout