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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 11-12-2018

11
DECEMBER
2018
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البناء
قالت مصادر إعلامية روسية إنّ جميع المحاولات التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتأمين موعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باءت بالفشل خلال الشهور الأربعة الماضية التي أعقبت سقوط الطائرة الروسية في سورية، والتي حمّلت موسكو تل أبيب مسؤولية إسقاطها، وأضافت المصادر أنّ إلغاء الموعد المقرّر بين الرئيسين الروسي والأميركي في الأرجنتين كان بسبب رفض الرئيس الروسي لوساطة نظيره الأميركي لترتيب موعد لنتنياهو…

الجمهورية
الخطأ الذي وقع فيه حزب بارز هو لذي أدى إلى إثارة موضوع حساس كان إلى حد كبير بعيدًا عن الأضواء على الساحة الأمنية.
عبّر مرجع روحي عن إهتمامه البالغ بما يجري داخل حزب لبناني عريق ولم تستبعد مصادر الحزب أن تكون له مبادرة ما.
لاحظ أحد الأحزاب البارزة أن وتيرة العودة الى سوريا خفّت خلال الأشهر الأخيرة.

اللواء


همس
لاحظ دبلوماسي غربي أن دور دولة كبرى آخذ بالتعاظم على خلفية الاحتكاكات الإسرائيلية المتكررة بين لبنان وسوريا مع «المحور».
لغز
ما تزال أوساط قريبة من مسؤول حكومي تؤكد أن التسوية الرئاسية، ما يزال الطرف الآخر متمسكاً بها.
غمز
وصلت إلى مرجع رفيع تمنيات، بفتح الباب مجدداً امام المبادرات قبل اللجوء إلى خيار الرسالة.

المستقبل


يقال إن مسؤولين في مفوضية اللاجئين أبدوا قلقهم من احتمال تعثّر عودة النازحين السوريين من لبنان قريباً إلى مناطق إقامتهم في سوريا لعدم وجود أيّ خطة للنظام لتسهيل هذه العودة حتى الآن.

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