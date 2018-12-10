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رياح قوية وأمطار حتى مساء الاربعاء ورياح تقارب ال (٨٠كلم/س)

10
DECEMBER
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط بمنخفض جويّ مصحوب برياح قوية وأمطار حتى مساء الاربعاء .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية، كما تشتدّ سرعة الرياح (٦٥كلم/س) وتقارب ال (٨٠كلم/س) شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.

الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح شديدة (٧٥كلم/س) وتقارب ال (٨٥ كلم/س) شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود أربعة أمتار، تتساقط أمطارتكون غزيرة أحياناًً ومصحوبة بعواصف رعديّة،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق، تخف حدة الأمطار مساءً.

الخميس: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة منخفضة.

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