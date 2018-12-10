living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفّاح روسي قتل 78 امرأة من أجل "تنظيف مدينته"

10
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دانت محكمة روسية، الاثنين، السفاح المعروف بـ"المستذئب" بارتكابه 56 جريمة قتل جديدة، وفقا لتقارير إعلامية.

ومع الإدانات الجديدة، يرتفع عدد ضحايا السفاح ميخائيل بوكوف المتخصص بقتل النساء إلى ما لا يقل عن 78 امرأة، فيما أصر المدعي العام أن العدد الحقيقي هو 81 امرأة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وهذا السفاح محكوم عليه، بالأساس بالسجن المؤبد مدى الحياة، وبالتالي فإن حكم محكمة مدينة إركوتسك في سيبيريا يعني أن هذا المجرم سيقضي بقية عمره في في سجن بمنطقة نائية في أقاصي الأرض، وهذه أقسى عقوبة باعتبار أن روسيا ألغت عقوبة الحكم بالإعدام.

في "مهمة نبيلة"

وزعم بوبكوف (54 عاما) في معرض دفاعه نفسه أنه كان يقتل أولئك النسوة لرغبته في "تنظيف" مدينته من "البغايا والعاهرات"، فيما أوضحت التحقيقات أنه كان يغتصب معظم ضحاياه قبل قتلهن أو ذبحهن بالسكاكين.

وكان بوكوف قد باشر عمليات القتل 1992، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في حين وقعت آخر جرائمه عام 2010، وكانت أعمار ضحاياه تتراوح بين 18 عاما و 50 عاما.

وبوبكوف، هو رجل شرطة سابق، و عرف بعد اعتقاله أيضا بلقب ""مجنون أنغارسك" نسبة إلى المدينة التي كانت مسرحا لجرائمه، وقد بدا غاضبا جدا عندما جرده زملاؤه من رتبة ملازم قبل أن يضعوه وراء القضبان عند اعتقاله، لأن هذا كان يعني أنه لن يحصل على مرتبه الشهري الذي كان يعادل 258 جنيه إسترليني.

وقال المدعي العام ألكسندر شكيينوف: "كان هادئا عندما سمع بعقوبة الحكم المؤبد، ولكن بعد ذلك انزعج كثيرا وغضب من قرار حرمانه من رتبته ومعاشه الشهري".

وأضاف: "قرر هذا السفاح أن يستأنف ضد عقوبة تجريده من رتبته وحرمانه من معاشه الشهري".

وكان بوبكوف يقتل ضحاياه بعد دعوتهم إلى نزهة ليلًا أحيانًا في سيارة للشرطة خارج ساعات الخدمة قرب مدينة أنغارسك، وعندما كان شرطيًّا شارك في بعض التحقيقات لإبعاد الشبهات عن نفسه.

وأُوقف بوبكوف العام 2012 في فلاديفوستوك، أقصى شرق روسيا، بعد تحقيق واسع النطاق شمل تحاليل للحمض النووي للسكان الذين يملكون سيارات تطابق آثار الإطارات في مكان الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن، بوبكوف، وبارتكابه 78 جريمة قتل يكون قد حطم "الرقم القياسي" لسفاحين اثنين آخرين في روسيا.

فقد أدين أندري تشيكاتيلو الذي أعدم عام 1994 بعد إدانته بتهمة قتل 53 مراهقًا وطفلًا في الحقبة السوفياتية. وفي العام 2007 حكم على سفاح آخر يدعى ألكسندر بيتشوشكين بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل 48 شخصًا في موسكو.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout