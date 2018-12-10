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الرئيس عون يبدأ مع الرئيسين بري والحريري سلسلة مشاورات لبحث الوضع الحكومي

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الرئيس الحريري: لندع فخامة الرئيس يقوم بمشاوراته وعند عودتي من السفر سنكمل ما بدأناه

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بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة مشاورات بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا من اجل العمل على تسريع وتيرة تشكيل الحكومة. وقد افتتح الرئيس عون هذه السلسلة بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصل الى قصر بعبدا عند الثالثة بعد الظهر، وغادر دون الادلاء بأي تصريح.

الرئيس الحريري

ثم التقى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة السادسة مساء، واستمر اللقاء قرابة الساعة ونصف الساعة من الوقت، تحدث بعدها الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:

" اجتمعت بفخامة الرئيس وبحثنا الكثير من الامور ومنها الوضع في الجنوب وما شهده من مسألة الأنفاق، واتفقنا على طريقة التعاطي مع هذا الامر من زاوية حماية لبنان. اما بموضوع الحكومة، فقد تشاورت مع فخامة الرئيس بما يتم طرحه، وانا لا احب ان اعيش في السلبيات، وارغب دائماً في التعاطي الايجابي، والتركيز على وجود حلول يمكن السير فيها. سوف اغادر البلاد غداً، وعندما اعود، سيكون فخامته قد استكمل مشاوراته، وان شاء الله سنصل الى حلول."

سئل: ما هي الافكار التي طرحتموها في موضوع الحكومة؟

اجاب: لن اخبركم، لانه كلما تحدثنا تتعرقل الامور، فهناك من يرغب في تشكيل الحكومة، فيما هناك من لا يرغب بذلك، وفخامته وانا شخصياً مع التشكيل، وعلينا اعطاء الفرصة لفخامة الرئيس ان يقوم بمشاوراته وسنكمل التواصل معه.

سئل: هل تبشر اللبنانيين بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد او بين الميلاد ورأس السنة؟

اجاب: لا اعلم ما اذا اراد "بابا نويل" ان تكون الحكومة من بين هداياه.

سئل: هل ابلغك فخامة الرئيس عن نيته توجيه رسالة الى مجلس النواب في المسألة الحكومية؟

اجاب: ان مشكلتنا في لبنان، هي التمسك بمسألة معيّنة واستخدامها لمواجهة بعضنا البعض. قد يكون قد اثير هذا الموضوع سابقاً وفي الفترة الاخيرة، ولكنني اعلم جيداً نوايا فخامته، كما استمعتم الى البيان الصادر عني في حينه، ويجب علينا الا ننطلق من سوء النية. فرئيس الجمهورية يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه.

سئل: على طرف ما ان يتنازل، وقيل ان كل الطروحات قد رفضت والامر عند الرئيس المكلف.

اجاب: هذا ما يقوله "حزب الله" وهو قد وضع المسألة عندي، ولا مشكلة في ذلك. الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الامور وان شاء الله خيراً.

سئل: لماذا نسمع بين الحين والآخر كلاما عن سحب التكليف منك؟

اجاب: هناك "زكزكات" لبنانية، والبعض يرغب في التفسير على هواه. الدستور واضح، وفخامة الرئيس ملتزم به كما نحن ومجلس النواب ايضاً، ويمكن لمن يريد، ان يكتب ما يشاء. اما المهم فهو اننا نرغب، فخامة الرئيس وانا في تشكيل الحكومة، وهذا امر سيحصل. فلندع رئيس الجمهورية يقوم بمشاوراته وعند عودتي في نهاية الاسبوع، سنكمل ما بدأناه.

سئل: هل ستتحملون انتم وفخامة الرئيس عدم الوصول الى حل؟

اجاب: كلا، بل الجميع سيتحمل ذلك.