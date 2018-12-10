اغنية طار البلد تثير زوبعة على مواقع التواصل

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لا يختلف إثنان على أن لبنان يمر بوضع إقتصادي إجتماعي دقيق يشعر به المواطنون في كل المناطق اللبنانية. ومن دون الدخول بالأسباب التراكمية التي أدت الى هذه النتيجة الا أن الواقع الذي نعيشه اليوم لا يبرر السجالات التي تنشأ بين اللبنانيين خصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي. نموذج نراه بشكل شبه يومي، والمادة الأخيرة التي أصبحت الشغل الشاغل في الساعات الأخيرة ما قاله النائب حكمت ديب عن أغنية طار البلد للفنان راغب علامة، وذلك في اطار حديثه عما اعتبره اللامسؤولية في التعاطي عبر تضليل الراي العام وتركيز البعض من إعلاميين وسياسيين وفنانين على تجهيل الفاعل في مواضيع الصفقات والفساد وغيرها، ما يؤدي الى تيئيس المواطن وإحباطه.

موقف قسم اللبنانيين مرة جديدة بين رافض لكلام ديب ومتضامن مع علامة، وبين فريق يرى أن أغنية طار البد لا تساعد في النهوض مما نعيشه. فكتب مثلا عدد من الفنانين والإعلاميين والسياسيين مستنكرين ما اعتبروه تعرّض الفنان#راغب_علامة لتهديد وصفه البعض بالداعشي، فغرد الصحافي جمال فياض، "حابب قول لسعادة النائب، مش بالكلام بترفع معنويات الناس، مش بالكلام تملك قلوب الناس! اشتغلوا وخفّفوا الدين أمّنوا الخدمات من ماء وكهرباء، ضعوا المسؤول المناسب في المكان المناسب، عاقبوا الفاسد! ساعتها بيطير البلد من الرفاهية وبيصير باللوج! نحنا بدنا مسؤول يرفع راسنا مش يطيّر راسنا!".

فعلق عليه علامة قائلا، "يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني. لكن كلام أهل الحق جرح أهل الباطل. وتحية الى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر".

أما الرد على الرد فكان بمعظمه يصب في خانة أن كلام ديب مجازي ولا يصل الى حالة التهديد بالقتل أو الإشارة الى أننا نعيش زمن داعش في الرقة مع قطع الرؤوس، وأن الأمر ليس سوى صرخة لنقف متضامنين لمواجهة ما يمر به لبنان.

فغرد مازن غريب وقال لكاتب الأغنية الشاعر نزار فرنسيس، أنا من أشد معجبيك أستاذ نزار، واكن سمحلي قلك إنو أغنية غير موفقة وعنوان يدعو لليأس من بلدنا.في عز الحرب غنت فيروز "بحبك يا لبنان ... بجنونك بحبك" وغنت صباح "يا لبنان دخل ترابك"، وغنى وديع "لبنان يا قطعة سما"، وماجدة "عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، ...

بلاها كان أفضل!!

ولكن في كل الاحوال، ومهما كان الموقف من أغنية الفنان راغب علامة او ما قاله النائب حكمت ديب، يبقى الاكيد ان ما يرد على لسان ضيوف الأوتيفي لا يلزم المحطة، بل الضيوف أنفسَهم، لاسيما انه ورد في حلقة كانت تبث مباشرة على الهواء.