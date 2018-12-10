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مقدمة نشرة الـOTV:

لا أولوية تتقدم اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة. هذا هو لسان حال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.



وإذا كانت الغاية الأساسية محددة، فالوسيلة شأن ثانوي، سواء كانت رسالة رئاسية إلى مجلس النواب، أو مشاورات رئاسية في قصر بعبدا.



ولهذه الغاية، وبعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود، جراء عدم تجاوب الأفرقاء المعنيين بالتعطيل مع أي من المبادرات والأفكار، بادر رئيس الجمهورية اليوم إلى التشاور مع كل من بري ثم الحريري في ما آلت إليه الأمور، والمشاورات ربما تمتد لتشمل آخرين وفق معلومات الأوتيفي.



وبعيداً من الشأن الحكومي، حطت اليوم حملة عدادات المولدات في البقاع الشمالي، وتحديداً في بعلبك، في مؤشر جديد إلى صلابة الدولة من رأس الهرم إلى أدناه في مقاربة هذا الملف الحيوي للبنانيين.



ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، وبعد الضجة التي أثارها ما أدلى به النائب حكمت ديب أمس خلال برنامج حوار اليوم، والذي تناول الأغنية الجديدة للفنان راغب علامة بعنوان طار البلد، وبغض النظر عن الموقف من مضمون الأغنية، يهم الأوتيفي أن تؤكد مراراً وتكراراً، وكما جرى سابقاً في حلقات تلفزيونية استضافت الكاتب السياسي جوزيف ابو فاضل والعميد مصطفى حمدان وأمس النائب ديب وآخرين، أن ما يرد على لسان ضيوف المحطة لا يلزمها، بل يلزم مطلقيه، فاقتضى التوضيح.