living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا أولوية تتقدم اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة

10
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV:

لا أولوية تتقدم اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة. هذا هو لسان حال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.


وإذا كانت الغاية الأساسية محددة، فالوسيلة شأن ثانوي، سواء كانت رسالة رئاسية إلى مجلس النواب، أو مشاورات رئاسية في قصر بعبدا.


ولهذه الغاية، وبعدما وصلت الأمور إلى حائط مسدود، جراء عدم تجاوب الأفرقاء المعنيين بالتعطيل مع أي من المبادرات والأفكار، بادر رئيس الجمهورية اليوم إلى التشاور مع كل من بري ثم الحريري في ما آلت إليه الأمور، والمشاورات ربما تمتد لتشمل آخرين وفق معلومات الأوتيفي.


وبعيداً من الشأن الحكومي، حطت اليوم حملة عدادات المولدات في البقاع الشمالي، وتحديداً في بعلبك، في مؤشر جديد إلى صلابة الدولة من رأس الهرم إلى أدناه في مقاربة هذا الملف الحيوي للبنانيين.


ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، وبعد الضجة التي أثارها ما أدلى به النائب حكمت ديب أمس خلال برنامج حوار اليوم، والذي تناول الأغنية الجديدة للفنان راغب علامة بعنوان طار البلد، وبغض النظر عن الموقف من مضمون الأغنية، يهم الأوتيفي أن تؤكد مراراً وتكراراً، وكما جرى سابقاً في حلقات تلفزيونية استضافت الكاتب السياسي جوزيف ابو فاضل والعميد مصطفى حمدان وأمس النائب ديب وآخرين، أن ما يرد على لسان ضيوف المحطة لا يلزمها، بل يلزم مطلقيه، فاقتضى التوضيح.

 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout