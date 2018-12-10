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إحتفالاً بنجاحات عام، تُضاف إلى نجاحات أكثر من عشرين عام سبقت من العمل والعطاء لعائلة مؤسسة مخزومي

10
DECEMBER
2018
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بأجواءٍ يملؤها الفرح والسرور، وقُبيل أيامٍ قليلة تفصلنا عن السنة الميلادية الجديدة، اجتمع أفراد عائلة مؤسسة مخزومي وثلة من العاملين في مجموعة مخزومي، في مطعم كرمنا في بيروت نهار السبت الواقع في 8/12/2018 للاحتفال ببداية العام 2019. اللقاء لم يقتصر على الاحتفاء بمرور عام 2018 فحسب، بل كان إحتفالاً بنجاحات عام، تُضاف إلى نجاحات أكثر من عشرين عام سبقت من العمل والعطاء، وبأعوامٍ مقبلة جديدة محورها الأساسي العمل من أجل تمكين أبناء المجتمع اللبناني أكثر فأكثر. خلال الحفل، أشاد الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي بإنجازات المؤسسة وعمل موظفيها الدؤوب، وتطور المجموعة، شاكراً فريق العمل على كل المجهود الذي بذله ويبذله. من جهتها، أعربت رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي عن امتنانها لعائلتها من الموظفين، الذين عملوا معها منذ البداية، وعبّرت عن فخرها بمكانة مؤسسة مخزومي على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أيضاً. مؤسسة مخزومي تُعدّ من المؤسسات غير الربحية الرائدة في لبنان من خلال نشاطاتها التعليمية، التدريبية، الصحية، الاقتصادية، التنموية والإغاثية، والتي تهدف إلى مواصلة مسيرة إنماء المجتمع، وتمكين أبنائه.

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