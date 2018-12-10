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الجيش : مقتل مروج مخدرات اثناء مطاردته وتوقيف امرأة كانت برفقته

10
DECEMBER
2018
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “نتيجة توافر معلومات لمديرية المخابرات، تم رصد سيارة في منطقة الضبية يعمل من بداخلها على ترويج المخدرات، وعند محاولة عناصر الدورية توقيفها لم يمتثل سائقها للأوامر، وقد حاول صدم عناصر الدورية التي اضطرت إلى إطلاق النار على إطارات السيارة، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة مدنية وآلية عسكرية. وقد نتج عن ذلك إصابة سائق السيارة المشبوهة المدعو عبد الجبار محمود خزعل بجروح، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة. كما تم توقيف فتاة من التابعية السورية كانت برفقته وضبط كمية من المخدرات ومبلغ مالي داخل السيارة المذكورة.

كما أوقفت دوريتان من مديرية المخابرات في منطقتي بصاليم وسن الفيل، المدعوين علي جعفر وروي أبو مراد والسوريين أحمد الحاجي حسين وعادل زرزور، لإقدامهم على ترويج المخدرات في المنطقتين المذكورتين، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية. وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.

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